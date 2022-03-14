  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Türkiye, Irak’ın Erbil şehrine düzenlenen saldırıyı kınadı

Türkiye, Irak’ın Erbil şehrine düzenlenen saldırıyı kınadı

14.3.2022

Türkiye, Irak’ın Erbil şehrine düzenlenen saldırıyı kınadı

Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğuna dün füze saldırısı düzenlendi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Anti-Terör Birimi, Erbil'in 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırıyı, İran Devrim Muhafızları üstlenirken, hedefin İsrail Mossad'a ait "Stratejik Merkezi" olduğu belirtildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da, Irak'ın Erbil şehrine balistik füzelerle yapılan saldırılarla ilgili kınama mesajı yayımladı. Türkiye'nin terörle mücadelesinde Irak'ın yanında yer almaya devam edeceği vurgulandı.

  • SON DAKİKA