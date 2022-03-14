Türkiye, Irak’ın Erbil şehrine düzenlenen saldırıyı kınadı

Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğuna dün füze saldırısı düzenlendi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Anti-Terör Birimi, Erbil'in 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırıyı, İran Devrim Muhafızları üstlenirken, hedefin İsrail Mossad'a ait "Stratejik Merkezi" olduğu belirtildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da, Irak'ın Erbil şehrine balistik füzelerle yapılan saldırılarla ilgili kınama mesajı yayımladı. Türkiye'nin terörle mücadelesinde Irak'ın yanında yer almaya devam edeceği vurgulandı.