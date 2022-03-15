Seçim barajı değişikliği Meclis’te

AK Parti ve MHP'nin imzasını taşıyan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini teklif ettiklerini söyledi.

ERKEN SEÇİM OLMAYACAK

Anayasa'nın ilgili maddesince seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamadığı için, erken seçim tartışmaları da rafa kalkmış oldu. Seçim tarihini etkileyen detayı basın toplantısında vurgulayan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Anayasa'ya göre kanun yürürlüğe girdikten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz. Erken seçim tartışmalarına son verilmiştir" ifadelerini kullandı. Yıldız, siyasi partilerin seçim bölgesinde gerekli oy oranına ulaşmadan içinde bulunduğu ittifakın oyundan faydalanarak milletvekili çıkaramayacaklarını da belirtti.