Başkan Erdoğan’dan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazilere mücadeleleri sebebiyle en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün burada 26 şehit yakını ve gazimizin Devlet Övünç Madalyası'nı tevcih ediyoruz. Ülkemiz genelindeki 376 şehit yakını ve gazimize madalyalarını tevcih etmiş oluyoruz.

Bu topraklar bize can verip kahramanların emanetidir. Ay yıldızlı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanıyorsa, milletçe tarih sahnesinde varlığımızı özgürce idame ettirebiliyorsak şüphesiz bu şehit ve gazilerimizin fedakarlığı sayesindedir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin asıl mükafatlarının ebedi alemde Allah katında verileceğini biliyoruz.

Yerli ve milli insansız hava araçlarımızla terör baronlarına nefes aldırmıyoruz. Bu katil sürülerine yaptıklarını misliyle ödetiyoruz.

Bugünlerimiz nasıl dünümüzden daha aydınlıksa, yarınlarımız daha da aydınlık olacak. Türk milleti 21. yüzyıla damgasını vuracak. Rabbim yar ve yardımıcımız olsun.