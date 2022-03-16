Moskova’da tarihi zirve! Bakan Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün barış diplomasisi kapsamında Moskova'da mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

İkili ilişkilerimizin gelişmesi konusunda kendisiyle çalışıyoruz. Antalya'dan sonra burada bir araya gelmekten memnunuz. Türkiye olarak net bir tutum takındık. Tansiyonun düşürülmesi için üzerimize düşeni yaptık. Hem insani hem de kalıcı ateşkesin sağlanması için elimizden geleni yaptık. Ancak maalesef binlerce insan hayatını kaybetti, savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz.

Biz komşuyuz, dostuz ve birbirimize karşı doğru bildiklerimizi söylemek durumundayız. Diplomasiye olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Belarus'taki görüşmeleri destekliyoruz, olumlu sonuçları getirmesini gönülden temenni ediyoruz. Her yapılan görüşme karşılıklı pozisyonların anlaşması için bir fırsattır. Tehlikeli gidişatı durdurmak için çağrılarımızı 24 Şubat'tan bu yana tekrarladık. Önümüzdeki günlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesi mümkün.

Tahliye çalışmalarımız devam ediyor, 15 binden fazla vatandaşımızı tahliye ettik. Mariupol'den sivil insanlarımızın güvenli bir şekilde çıkarılması gerekiyor. Bu konuda Lavrov'un çabaları takdir edilesi. Burada yaşayan diğer insanlara hiç ayrım yapılmaksızın yardım ulaştırılması gerekiyor. Önce insani ateşkes sonra da kalıcı ateşkesin sağlanması için düşüncelerimizi dile getirdik.

İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık; Suriye, Libya, Güney Kafkasya, Ermenistan konularını görüştük. Ermenistan ile diyaloğu sürdüreceğiz, Azerbaycan'ın da bu konuda desteği var.

Lavrov görüşmenin ardından şu açıklamalarda bulundu:

Duma ile TBMM arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler genel anlamda bölgede istikrarın geliştirilmesi için büyük önem taşıyor. Her iki tarafta karşılıklı yarar temelinde çözmeyi çok iyi biliyor. Ticari ve ekonomik alanda son derece olumlu rakamları yakalabildik.

Harekatımızın hedefi Ukrayna'nın silahsızlandırılması. Ankara, pragmatik bir çizgi izliyor. Türkiye Rusya'ya karşı tek taraflı yaptırımlara katılmadı.

Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini de ele aldık. Tüm çalışmalardan memnuniyet duyacağız. Kafkasya'daki çalışmaların artmasını diliyoruz.