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1915 Çanakkale Köprüsü'nde lazer ışık gösterisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, havanın kararmasıyla birlikte lazer ışık gösterisi yapıldı.

AA

18.03.2022, 23:14 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022, 23:32

1915 Çanakkale Köprüsü’nde lazer ışık gösterisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ışık gösterisi gerçekleştirildi.

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen ve dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

Türkiye'nin en prestijli projelerinden 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düştü.

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece de ışık gösterisi yapıldı.

Akşam saatlerinde başlayan ışık gösterisinde dev spotlarla denize ve gökyüzüne ışık yansıtıldı.

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