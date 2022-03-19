Gurur günü

Çanakkale, dün büyük zaferin yıldönümünde gerdanlığına kavuştu. Dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olma özelliği taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü görkemli bir törenle açıldı.

Cumhur İttifakı olarak bu köprüyü açmanın kendilerine nasip olduğunu dile getiren Erdoğan, "1915 Çanakkale Köprüsü her bir teknik özelliğiyle de farklı anlamlar taşıyor. Kule yüksekliği 318 metre, Mart'ın 18'ini ifade ediyor. 3 mart ayı 18 bugün. Orta açıklığın uzunluğu 2023 metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedeflerimizin remzidir işaretidir. Karşımızda dev bir ulaşım projesi var. Ecdadımız bir asır önce burada Çanakkale Geçilmez sözünü kanıyla tarihe nakşetmişti. Neydi o haçlıhilal mücadelesiydi. Ecdadımız kınalı kuzularıyla Gazi Mustafa Kemal'in riyasetinde, Seyit Onbaşılarla 'Çanakkale Geçilmez' demiş ve burada tarih yazmıştı. İşte o Çanakkale'deki mücadeleyi verenlerin torunları olarak bugün buradayız. Dünyada böylesine bir eseri bu kadar kısa sürede tamamlayabilecek bir başka ülke var mıdır bilmiyorum. Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakıp ilk sıraya yerleşti. Dünyadaki ilk 10 köprünün 3'ü ülkemizde" dedi.

İLAVE KATKILARI OLACAK

2,5 milyar euroluk bir yatırım bedeliyle Türkiye'nin zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancının yıllık 415 milyon euro olacağını söyleyen Başkan Erdoğan, "Bu projenin ekonomimize 5,3 milyar euro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar euro ilave katkısının olacağına işaret ediyor. İnşallah bu eserlerimizin devamı gelecek. Burada kalmayacak. Çanakkale Şehitleri'nin aziz hatıralarını abide eserle boğazın üzerinde de yaşatacağız. Tüm şehitlerimizi minnetle, rahmetle, şükranla yad ediyorum. Türkiye bu yöntemle ulaştırmada 37,5 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirmiştir. Bu dönemde yapılan projelerin milli gelire katkısı 395 milyar Dolar. Üretime katkısı 838 milyar dolar. İstihdama katkısı 1 milyon kişi. Şayet aynı yatırımları sadece bütçe kaynaklarıyla yapmaya kalksaydık on yıllar boyunca beklememiz gerekecekti. Bütçeyle kamu özel iş birliğiyle yapılacaklar olarak ikiye ayırarak en kısa sürede en çok hizmeti kazandıracak yolu izledik" diye konuştu.

TARİHTEKİ YERİNİ ALDI

İstanbul Havalimanı, İstanbul- İzmir otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ankara-Niğde Otoyolu, Malkara- Çanakkale otoyolu ve 1915 Çanakkale köprüsü gibi dev projelerin gelir sağlayan eserler olarak kalkınma tarihindeki yerini aldığını ifade eden Erdoğan, "Türkiye babasının temelini attığı eserin bitimini torununun göreceği dönemlerden aldığı dersle bu modeli geliştirerek kısa sürede bitirmeyi tamamlamıştır. Garantili işletme döneminde bile kamuya kaynak aktaran bu eserler uzun yıllar boyunca devlete kazanç sağlamayı sürdürecektir" açıklamasını yaptı.

İLK HAFTA ÜCRETSİZ

AÇILIŞTA en çok merak edilen konu olan geçiş ücretlerini de Başkan Erdoğan açıkladı. Erdoğan, daha önce açıklanan 15 Euro+KDV fiyatının düşürüldüğünü ve köprü geçişinin otomobiller için 200 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 1 hafta ücretsiz olacağı müjdesini de verdi

BOO-KYUM'DAN TEŞEKKÜR

Açılışa Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-Kyum da katıldı. Kıs abir konuşma yapan Boo-Kyum, "Bu tarihi açılışa davet ettiğiniz için teşekkür ederim, tebrikler. Kan kardeşi ülke olarak Kore hükümeti olarak tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

129 YILLIK SANCAK

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü törenlerinde, 129 yıllık Osmanlı sancağı da Başkan Erdoğan tarafından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teslim edildi. Bu sancağın çok önemli bir tarihi de bulunuyor. 19'uncu yüzyılda Katar, Osmanlı'nın Basra vilayetine bağlı bir sancağın kazası konumuna gelmişti ve kaymakamlığını ise Osmanlı idaresinin yerel aşiretlerden seçtiği biri yapıyordu. Arada çözülmeyen anlaşmazlıklar askeri müdahale ile gideriliyordu. Böyle bir müdahale de 1893 yılında olmuştu. Katar'daki Osmanlı kalesine takviye için giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki 400 kişilik Osmanlı birliği 25 Mart 1893'te Vecbe denilen yerde saldırıya uğradı ve birçok şehit verdi. O saldırı sonrası Katar'daki Osmanlı birliğine ait olduğu öğrenilen kırmızı renkli ipek sancak İngiltere'de ortaya çıktı. 150x162 cm boyutlarındaki sancağın üzerinde çeşitli surelerden ayetler bulunuyor. Bu sancak Christie's Müzayede Salonu tarafından geçtiğimiz yıl canlı açık artırma ile satışa sunulmuş ve satın alma yoluyla Türkiye'ye getirilmişti.

6 DAKİKADA GEÇİLİYOR

'ASRIN Projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale Boğazı 6 dakika içerisinde kesintisiz geçilebilecek. Tarihi köprünün yapımı için 65 bin tonluk beton temeller inşa edildi ve yüzdürüldü. 87 devasa tabliye tek tek taşındı ve monte edildi. Rekor uzunluktaki 318 metrelik kuleler göğe yükseldi. Dünyanın en uzun asma köprüsü, dün yapılan tarihi açılışla hizmete girdi.

SİMGELERİN KÖPRÜSÜ

KIRMIZIBEYAZ renkteki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerinin üst kısmında Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisinin tasviri yer alıyor. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte.

ÖZEL HATIRA PARASI

KÖPRÜNÜN açılışına özel madeni 1 TL'ler basıldı. Yeni madeni 1 TL'ler 1915 Çanakkale Köprüsü görseliyle tedavüle girdi. 1915 Çanakkale Köprüsü açılışı anısı için satışa çıkacak gümüş hatıra paraların da Darphane genel müdürlüğü Web sitesinde 520 TL'den satışa çıkması bekleniyor.