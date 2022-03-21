Başkan Erdoğan’ın gündemi barış

aşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünya tarafından takdirle karşılanan barış diplomasisi devam ediyor. Bugüne kadar Rusya ile Ukrayna arasında barışı sağlayabilmek için çok sayıda devlet başkanıyla görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, Türkiye'de de önemli liderleri ağırladı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Ankara'da bir araya gelerek bölgede son durumu değerlendiren Erdoğan'ın son konuğu ise yarın Hollanda Başbakanı Mark Rutte olacak.

'TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ'

Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye'nin NATO'nun doğu kanadının savunması için çok önemli olduğunu belirterek, Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında Rusya ve Ukrayna ile temas halinde olan birkaç ülkeden biri olduğunu vurgulayan Rutte, "Başkan Erdoğan ile görüşmeye gideceğim. Türkiye ile kişisel ilişkilerimiz her zaman iyi kaldı" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLER KONUŞULACAK

Başkan Erdoğan, Perşembe günü ise beraberindeki heyetle Belçika'ya giderek Brüksel'de düzenlenecek olağanüstü NATO liderler zirvesine katılacak. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki tutumunu NATO liderlerine anlatacak olan Erdoğan, iki ülke arasında ateşkesin sağlanması için hem kendisinin hem de kurmaylarının gerçekleştirdiği diplomatik girişimlere vurgu yaparak Ankara'nın çözüm önerileri üzerinde duracak. NATO liderleri, zirvede Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlara ilişkin bundan sonra yapılacaklarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak. İttifakın savunmasını ve caydırıcılığını güçlendirecek adımları konuşacak. Zirveye aralarında ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da bulunduğu çok sayıda lider katılacak.



DİPLOMATİK ÇABA TEŞEKKÜRÜ

Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü yoğun diplomasi ve bunun sonucunda iki ülkenin dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesi dünya tarafından da takdirle karşılandı. Bugüne kadar Ukrayna lideri Zelenskiy ile 3, Rus lider Putin ile de 1 kez görüşen Erdoğan, tarafların yumuşamasını sağlamış ve daha sonra adımlar atılmıştı. İki ülkenin bakanlarının buluştuğu Antalya Diplomasi Forumu çok sayıda önemli görüşmeye de ev sahipliği yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim, diplomatik çabaları dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.



AK PARTİ METAVERSE KAVRAMINI TARTIŞACAK

FİZİKSEL dünyayı sanal dünya ortamında hayata geçiren "metaverse" kavramı, AK Parti'nin ev sahipliğinde Başkan Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek "Forum Metaverse" programında ele alınacak. Erdoğan'ın programda yer alması, dünyada ilk kez bir cumhurbaşkanının katılımıyla metaverse kavramının tartışılacak olması özelliğini taşıyor. ATO Congresium'da bugün düzenlenecek olan Forum Metaverse platformu, teknolojik açıdan sanal gerçeklik, blokzincir, yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde kullanılması yoluyla hayata geçecek bir alan olarak tanımlanıyor.