Eski Afgan Bakan Payenda ABD’de Uber şoförü oldu

AFGANİSTAN'IN Taliban tarafından yönetimi ele geçirilmeden önceki son maliye bakanı olan Halid Payenda, ABD'nin başkenti Washington'da Uber şoförlüğü yapıyor. Dönemin Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile arası bozulunca istifa eden eski bakan, tutuklanmaktan korktuğu için ABD'ye gitmişti. Afganistan'daki görevi boyunca birçok iğrençlik gördüğünü anlatan Payenda, "Başarısız olduk. Başarısızlığın bir parçasıydım. Reform yapacak irademiz yoktu" dedi. Uber şoförlüğü yaparak eşi ve 4 çocuğuna bakan Payenda, aynı zamanda Georgetown Üniversitesi'nde savaş ve yeniden yapılanmayla ilgili bir ders veriyor.