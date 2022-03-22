Bingöl’de Özel Harekat Şube Müdürlüğünde patlama: 2 polis şehit

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 polis memuru tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şube müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 2 polis memuru ağır yaralandı. Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 13.30 sıralarında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki esnasında patlama oldu.

Patlamada ağır yaralanan iki özel harekat personeli Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan özel harekat personelinden Aydın'ın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum'un Aziziye ilçesi nüfusuna kayıtlı Birol İli'nin şehit olduğu bildirildi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, emniyet camiasına, şehitlerin aileleri ile tüm sevenlerine sabır dilendi.