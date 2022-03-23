Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ulusal ve bölgesel güvenlik gündemiyle Beştepe'de toplandı.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ MASADA ÖNEMLİ KONULAR VAR

Bu yılın ikinci MGK toplantısında, Perşembe günü Erdoğan'ın da katılacağı Brüksel'deki Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi öncesinde Rusya-Ukrayna krizine dair değerlendirme yapılacak. İki ülke arasında barışın sağlanması için yürütülen diplomasi trafiği ve çalışmalar ele alınacak. Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardımları da konuşulacak.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE DEĞERLENDİRİLECEK

Terörle mücadele operasyonları masadaki bir diğer başlık. MGK toplantısında PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadele değerlendirilecek. Yurt içindeki ve sınır ötesindeki operasyonlarda gelinen son durum gözden geçirilecek.