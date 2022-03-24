ABD-Avrupa’nın sahte Ukrayna gözyaşları

Ukrayna Savaşı'nda 1'inci aya yaklaşıyoruz. Son durum şöyle: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan-Türkiye çırpınıyor. Ateşkesi sağlamak, Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirmek için Avrupa'dan Asya'ya kadar birçok lider ile görüşüyor. Dünyanın vicdanı olarak sesleniyor. Vicdanları harekete geçirmek için didiniyor. Başkan Erdoğan son olarak Putin ve Zelenskiy ile mekik diplomatik temaslar sonucu belli bir sonuca ulaştı. Zelenskiy Putin ile baş başa görüşmeyi, arka planda da Rusya taleplerini kabul ettiklerini Başkan Erdoğan'a anlattı.

"YARDIM EDİN, ÖLÜYORUZ"

Zelenskiy anlaşmaya çok yakın. Fakat ABD, İngiltere (NATO) engelliyor. Savaşı uzatma peşindeler. Ukrayna topraklarında Rusya'yı zayıflatmak, Putin'in karizmasını çizmek, yeni dünya düzeninde etkisiz aktör haline dönüştürmek peşindeler. Ukraynalıları kurban ediyorlar. ABD Başkanı Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg çıkıyor, Zelenskiy'e, "Diren, muhteşemsin" diyerek tezgahlarını çalıştırıyorlar. Zelenskiy, Batı parlamentolarını arıyor, 'Yardım edin, ölüyoruz. Uçak-füze verin' diyerek yalvarıyor. Biden, 'Şu kadar para, bu kadar para. Diren' diyor. ABD Başkanı Biden-İngiltere Başbakanı Johnson, sahte Ukrayna gözyaşları döküyor. Bulgaristan'ın, Romanya'nın, Polonya'nın uçaklarını vermiyorlar. S-300 füzelerini göndermiyorlar. Vicdansız bu Batı.

REZİL ABD'YE TAŞ BİLE YOK

ABD'nin CIA ajanına Washington Post gazetesinde yazı yazdırıyorlar. Türkiye, S-400'leri Ukrayna'ya verirse, NATO'ya, ABD'ye bağlılığını gösterirmiş, ABD ile arası düzelirmiş, Amerika Türkiye'ye F-35 verirmiş. Utanmaz bunlar. Kendileri vermiyorlar, Türkiye verecekmiş. Bu rezil ABD'ye, Batı'ya tek bir taşımızı bile vermeyiz. Küstah Amerika, Suriye'de PKK'yı destekleyecek, Ukrayna'ya vermediği silahları PKK'ya verecek, Doğu Akdeniz'i Yunanistan'a peşkeş çekecek; sonra çıkacak, 'Türkiye NATO'YA bağlılığını gösterecek' diyecek. ABD'nin, İngiltere'nin bagajı ağırdır. Arkalarında kan ve gözyaşı vardır. 2011 yılında İkiz Kuleler tezgahını kurdular. CIA-Pentagon'un kurgulaması ile Afganistan'a-Irak'a çöktüler. Milyonlarca Müslüman'ı öldürerek Irak'ı parçaladılar. Suriye'yi böldüler. Genişletilmiş Ortadoğu planlarını acımasızca uyguluyorlar.

DAYAK YİYEN BOKSÖR

Bu rezaletlerin bedelini ödemeden şimdi Ukrayna'yı Rusya'ya peşkeş çekerek yeni dünya planlarını hazırlıyorlar. Rusya'yı Ukrayna'da uzatılan savaş ile zayıflatıp Çin'e yönelecekler. Ukrayna için sahte gözyaşlarını anlatan bir boksör hikayesi var. Bir boks maçı öncesinde, antrenörü boksöre sürekli olarak maçı kazanacağını söylüyor ve moral veriyormuş.

Maç başlamış ve bizim boksör başlamış dayak yemeye. İlk raund bittiğinde, antrenör moral vermeye devam etmiş:

■ Aferin evladım, çok iyi gidiyorsun. Adamı iyi dövdün, devam et... İkinci raund başlamış, değişen birşey yok. Bizim boksör dayak yemeye devam ediyor, bir gözü de yediği yumruktan iyice morarmış. Raund bittiğinde antrenörü: ■ Çok iyi dövüştün, bravo. Adamı öyle dövdün kü neredeyse devirecektin. Devam et iyi gidiyorsun... Üçüncü raund başlamış. Bu kez rakip boksör daha sert yumruklar atmaya başlamış. Bizim boksörün kaşı açılmış, dudağı patlamış, burnundan kanlar gelmeye başlamış. Ringin ortasına serildi serilecek. Neyse ki, gong imdadına yetişmiş ve üçüncü raund da bitmiş. Perişan bir şekilde, kesik kesik nefes alırken, antrenörü başlamış konuşmaya: ■ Aferin evlat, bu raund da çok iyiydin. Hatta önceki raundlardan daha iyiydin. Adamı perişan ettin, az kalsın ringin ortasına seriyordun. Çok iyi dövdün, perişan ettin adamı, bravo... ■ Hocam, adamı çok iyi dövdüm, perişan ettim değil mi? ■ Evet, evet, adamı perişan ettin, çok iyi dövdün... ■ Hocam, madem ben adamı çok iyi dövüp, perişan ediyorum... Peki ama biri de beni dövüyor, beni döven kim?

ABD, İngiltere-Avrupa-NATO, Ukrayna'yı kurban ettiler. Rusya, Ukrayna'yı darmadağın ediyor. Çıkıyorlar Zelenskiy'e, 'Diren, diren muhteşemsin. Putin'i perişan ediyorsun' diyerek goy goy yapıyorlar.

SONUÇ

Allah var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, ABD-İngiltere'nin tezgahlarını iyi okudu. Son beş yılda yakın coğrafyamızda Libya-Doğu Akdeniz- Suriye-Irak-Azerbaycan- Karabağ jeopolitik hamlelerini yapmamış olsaydık aynı Ukrayna dümenlerini Türkiye'de deneyeceklerdi. Bugün Avrupa liderleri koşarak Ankara'ya geliyor. ABDBatı'ya bir son sözümüz var. GEÇTİ BOR'UN PAZARI, ÇEKİN EŞEKLERİNİZİ

CİVARIMIZDAN...