Arabulucu rolü Erdoğan’a yakışıyor

Türkiye'ye en son 2012 yılında gelen Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin geçtiğimiz salı günü Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret, Hollanda medyasında geniş yankı buldu. Kamu yayıncısı NOS, "Rutte, Erdoğan'ı Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarından dolayı övdü" başlığıyla duyurduğu haberde, Rutte'nin savaşı diplomasi yoluyla bitirme çabaları nedeniyle Erdoğan'ı övdüğünü ve Suriye'den gelen mültecileri kabul ettiği için Türkiye Cumhurbaşkanı'na teşekkür ettiğini de bildirdi.

SAVAŞI DURDURMAK İÇİN ÖNEMLİ

NOS'un yorumunda, Türkiye'nin, Ukrayna'daki savaşı durdurmak için NATO adına önemli bir rol oynayabileceği vurgulanarak, "Türkiye'nin aşağı yukarı tarafsız konumu NATO için değerli olabilir. Arabulucu rolü Erdoğan'a çok yakışıyor. Bölgede rol oynayan, Doğu'ya ve Batı'ya saygı duyan biri" ifadelerine yer verildi.

SURİYELİ MÜLTECİLER KONUSU

Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf da, ikili ilişkilerdeki gerilimin geride kaldığını vurguladı. Rutte'nin, Türkiye'yi, "hem siyasi hem de askeri açıdan önemli bir NATO müttefiki olarak nitelendirdiğini" belirten gazeteye göre, Hollanda Başbakanı, Ankara'nın Montrö Sözleşmesi'ne saygılı tutumundan da övgüyle söz etti. Gazete, Rutte'nin, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler konusunda, "Dünyada bu kadar çok mülteciyi kabul eden başka bir ülke yok" sözlerine de yer verdi.

RUTTE DAHA İYİ İLİŞKİLER İSTİYOR

Hollanda'nın en büyük haber portalı Nu.nl ise Ankara ziyaretini, "Rutte Türkiye ile daha iyi ilişkiler istiyor" başlığıyla duyurarak, "Rutte, Hollanda ve Türkiye arasındaki zorlu ilişkiyi yeniden başlatmak istiyor. Rutte'ye göre Türkiye ile ilişkilere pragmatik olarak bakılmalıdır. Yıllar sonra ilk kez Türkiye'nin başkenti Ankara'ya giden başbakan, 'İlişkilerimiz her zaman özel olarak kalacak' dedi" ifadelerini kullandı. Haber portalı, Hollanda Başbakanı'nın, "Türkiye, NATO içinde önemli bir ortaktır. Ülke, NATO'nun güneydoğu kanadının savunması için büyük önem taşıyor" sözlerine yer verdi.