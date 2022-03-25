Barışçıl çözüme davet

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı. NATO Zirvesi'ne katılan liderler basına kapalı gerçekleştirdikleri toplantı sonrası ortak bir bildiri yayınladı. Yayınlanan ortak bildiride, "Çin de dahil olmak üzere tüm devletleri, BM Şartı'nda yer alan egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası düzeni korumaya, Rusya'nın savaş çabalarını desteklemekten kaçınmaya ve Rusya'nın yaptırımları delmesine yardımcı olacak herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırıyoruz. Çinli yetkililerinin son zamanlarda yaptığı açıklamalardan endişe duyuyoruz ve Çin'i, Kremlin'in özellikle savaş ve NATO hakkındaki yanlış söylemlerini büyütmeye son vermeye, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK KISITLAMALAR KALDIRILMALI"

BAŞKAN Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesinin ardından önemli açıklamalar yaptı. Kırım'ın ilhakını tanımadıklarını hatırlatan Erdoğan, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz sürüyor. Ukrayna'nın egemenliği ve bağımsızlığı temel öncelik olmalıdır. Savaşın başından itibaren Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize sağladığı yetkileri Karadeniz'de gerilimi düşürme amacıyla kullanıyoruz. Türk savunma sanayii ürünlerinin başarıları ortadayken bu alanda karşılaştığımız engellerin hiçbir makul açıklaması olamaz. Bizzat bazı müttefiklerimiz tarafından konan kısıtlamaların kaldırılması ortak menfaatimizedir. Bu konudaki beklentilerimizi liderlerle açıkça paylaştım" dedi.

İNSANİ yardımda da Türkiye'nin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını kaydeden Erdoğan, "Ukrayna'ya 56 TIR insani yardım gönderdik ve devam ediyoruz. Türkiye'ye giriş yapan Ukraynalıların sayısı 60 bine yaklaştı. Mültecilere sahip çıkma konusunda uluslararası toplumun iyi bir imtihan veremediğini de geçmişteki acı tecrübelerimizden çok iyi biliyoruz. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkes kapısına gelen mültecileri desteklemelidir" ifadelerini kullandı.

BASKAN ERDOĞAN'DAN İKİLİ GÖRÜŞMELER

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Brüksel'de ikili temaslarda bulundu. Başkan Erdoğan, temaslar kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü.

ERDOĞAN'A EŞLİK ETTİLER

Başkan Erdoğan'a kabullerde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk de eşlik etti.

ZELENSKİY LİDERLERE SESLENDİ: YARDIM CAĞRILARINA CEVAP ALAMAMAK KORKUNC BİR SEY

RUSYA'NIN Ukrayna'ya başlattığı saldırılar aralıksız devam ederken, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde liderler bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de toplantıya online bağlanarak bir konuşma yaptı.

'GÜÇLÜ SİLAHIMIZ YOK'

Ukrayna'ya 24 Şubat'tan bu yana binden fazla roketin atıldığının altını çizen Zelenskiy, defalarca kez yardım çağrısında bulunduğunu ama NATO'nun yardıma yanaşmadığını ifade etti. Zelenskiy, "24 Şubat'ta size hava sahamızı kapatmanız için başvurmuştum. Net bir cevap sizden

duyamadık. Ukrayna roketlere karşı güçlü silahlara sahip değil. Biz onlardan daha az sayıda hava aracına sahibiz ve bundan dolayı Ruslar toplu yıkımlara yönelik saldırılar yapabiliyor. Ukrayna ordusu eşit ve adil olmayan şartlarla bir aydır direniyor. Sizin elinizde bin tane uçak var ancak biz bir tanesini bile alamadık. 20 binden fazla tankınız var ve bundan yüzde birini vermenizi, satmanızı istedik ama net cevap alamadık. Savaşta yapılan yardım çağrılarına cevap alamamak korkunç bir şey. Biz sadece yaşamak istiyoruz. NATO'yu suçlamıyoruz. Bunlar sizin roketleriniz, sizin bombalarınız

değil" dedi.