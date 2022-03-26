Yeni Tokat Havalimanı’nın açılışını yapan Başkan Erdoğan, vatandaşa seslendi: Haziran 2023’te yeni bir destan yazacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak için Tokat'a gitti. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törendeki konuşmasına, meydanı dolduran vatandaşlar ve Tokatlıları selamlayarak başlayan Erdoğan, 3 yıldır gelemediği Tokat'ı özlediğini söyledi. Son 20 yılda Tokat'a kazandırılan yatırımları ise saatlerce anlatsa bitiremeyeceğini vurgulayan Erdoğan, ulaştırmada, 16 kilometreden devraldıkları bölünmüş yolu, 278 kilometre ilave yaparak 294 kilometreye ulaştırdıklarına dikkati çekerek, "Biz buyuz. Birileri laf üretir, biz ise iş üretiriz. Unutmayın Ziya Paşa ne diyor, 'Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri.' Farkımız bu. Onun için şurada ne kaldı, 15 ay. 15 ayda kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" diye konuştu.

'TOPLUMUM BUNA LAYIK'

Başkan Erdoğan, çevre ve şehircilikte, Tokat'ta TOKİ vasıtasıyla 5 bin konut yaptıklarını, inşası süren 296 konutu da bu yıl tamamlayacaklarını vurguladı. Erbaa Çamlığı'nda hizmete açtıkları millet bahçesi ile kente toplam 6 millet bahçesi kazandırdıklarını da aktaran Erdoğan

şöyle devam etti: "Tarım ve ormanda, 9 baraj ve 1 göleti bitirdik, 3 baraj daha inşa ediyoruz. Bugüne kadar tamamladığımız tesislerle 104 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Yüzde 90 bitme seviyesine gelen Turhal Barajı 44 bin dekar araziyi sulayacak. Yapımı devam eden 5 adet sulama tesisi ile toplamda 202 bin dekar araziyi de sulamaya açacağız. Taşkın korumada 159 tesisi yaptık, 6 adet tesisin inşaat çalışmaları devam ediyor. Tokatlı çiftçilerimize 1,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik." Başkan Erdoğan, "Artık dünyada modern toplumlar neyi yaşıyorsa, artık benim toplumum da bunu yaşayacak. Benim toplumum buna layık ve biz bunu başardık" dedi.

'PAHALILIĞI AŞACAĞIZ'

Haziran 2023'te karşısındaki bu kalabalığın yeni bir destan yazacağına olan inancını dile getiren Erdoğan, "Türkiye, 2023'ü birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkarak atlatırsa Allah'ın izniyle ekonomi dahil hiçbir alanda kimse bizi tutamaz" dedi. Erdoğan ayrıca "Türkiye, nasıl salgının üstesinden geldiyse küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da aşacaktır" sözlerini dile getirdi.



"DEMEK Kİ NATO'NUN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMEMİŞ"

Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle Belçika'nın başkenti Brüksel'e gerçekleştirdiği ziyaretin dönüşünde uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Gelinen noktada Türkiye'nin NATO müttefikleri arasındaki müstesna konumunun ve bölgesindeki kritik rolünün daha iyi anlaşıldığı aşikardır. Hem müttefiklerimiz hem de dünyanın bunun idrakine artık daha fazla varmış olduğunu gördüm ve buna da inanıyorum" dedi.

KRİTİK BİR DÖNEMEÇ

BU yıl Haziran ayında NATO'nun Madrid Zirvesi'nin düzenleneceğini aktaran Erdoğan, "Brüksel'deki Liderler Toplantısı, Madrid Zirvesi'ne giden süreçte kritik bir dönemeci teşkil etmiştir. Türkiye, her zaman olduğu gibi bu zirveler vasıtasıyla da NATO'nun geleceğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaya devam edecektir" diye konuştu.

TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iki yıl önce "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözü ve gelinen nokta hatırlatılarak, "Kendisinin de bu krizde arabuluculuk çabaları oldu. Fransa'nın bu çabalarını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine Erdoğan, "Demek ki NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmemiş. Böyle bir şey de söz konusu değilmiş. O çok talihsiz bir açıklamaydı" ifadesini kullandı.