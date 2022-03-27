Ramazan ne zaman başlıyor? İlk teravih hangi gün? 2022 Ramazan imsakiyesi... İl il iftar saatleri...

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan 2 Nisan'da başlayacak.

Türkiye'de Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla birlikte bu yıl camilerde teravih ve bayram namazları cemaatle kılınacak, mukabele geleneği sürdürülecek.

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü kılınacak, 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 27 Nisan'da idrak edilecek.

Ramazan Bayramı'na ise 2 Mayıs'ta girilecek.

Din İşleri Yüksek Kurulunca, fitre miktarı 40 lira olarak belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki ramazan etkinlikleri "Ramazan ve Doğruluk" ana temasıyla yapılacak.

"TÜM BENLİĞİMİZLE, RUHUMUZLA ORUÇ TUTMALIYIZ"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, AA muhabirine, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş anlamına gelen ramazana kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üç aylarla birlikte adım adım manevi iklimin yaklaştığını belirten Bozkurt, ramazanın, adı Kur'an'ı Kerim'de geçtiği için özel bir ay olduğunu vurguladı.

Ramazanın aynı zamanda oruç ayı olduğunu hatırlatan Bozkurt, orucun, Allah'a kulluğun gösterildiği, Allah'ın bahşettiği nimetlerin kıymetinin anlaşıldığı ve sabrın öğrenildiği bir ibadet olduğunun altını çizdi.

Bozkurt, oruç tutmanın sadece maddi ve manevi anlamda aç kalmak olmadığını vurgulayarak, "Bir Müslüman, orucun manevi ikliminden yeterince istifade edemediği zaman sadece aç ve susuz kalır. Onun için tüm benliğimizle, ruhumuzla oruç tutmalıyız." dedi.

Orucun samimiyeti, sadakati ve ihlası telkin ettiğini dile getiren Bozkurt, "Oruç ayı ayrıca Kur'an'ın indiği aydır. Bu ayda iftarlar, sahurlar, teravih namazlarıyla birlikte sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneği olan sadaka-ı cariyelerimiz var." diye konuştu.

Bozkurt, itikafa girme, mukabele yapma ve teravih kılma gibi ibadetlerin ramazana özgü olduğunu belirterek, "Kovid-19 nedeniyle ramazanı coşkulu bir şekilde yaşayamıyorduk. Bu sene gerekli tedbirleri alarak teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi ve itikaf ibadetlerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Arınma imkan ve fırsat ayı olan ramazanda tövbe ederek Allah'tan mağfiret dilemek gerektiği tavsiyesinde bulunan Bozkurt, İslam'ın aile, akraba ve çevrede bulunan muhtaçlara, yoksullara yardımda bulunmayı emrettiğini sözlerine ekledi.

Ramazan ayında önemli günler…

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

İşte il il iftar saatleri

Adana

Sahur: 04:55 İftar: 19:08

Adıyaman

Sahur: 04:42 İftar: 18:57

Afyonkarahisar

Sahur: 05:11 İftar: 19:28

Ağrı

Sahur: 04:45 İftar: 18:24

Aksaray

Sahur: 04:57 İftar: 19:14

Amasya

Sahur: 04:45 İftar: 19:09

Ankara

Sahur: 04:59 İftar: 19:20

Antalya

Sahur: 05:14 İftar: 19:27

Ardahan

Sahur: 04:17 İftar: 18:41

Artvin

Sahur: 04:20 İftar: 18:45

Aydın

Sahur: 05:23 İftar: 19:39

Balıkesir

Sahur: 05:19 İftar: 19:40

Bartın

Sahur: 05:25 İftar: 19:07

Batman

Sahur: 04:30 İftar: 18:46

Bayburt

Sahur: 04:29 İftar: 18:51

Bilecik

Sahur: 05:10 İftar: 19:32

Bingöl

Sahur: 04:31 İftar: 18:49

Bitlis

Sahur: 04:25 İftar: 18:42

Bolu

Sahur: 05:02 İftar: 19:26

Burdur

Sahur: 05:14 İftar: 19:29

Bursa

Sahur: 05:13 İftar: 19:35

Çanakkale

Sahur: 05:24 İftar: 19:46

Çankırı

Sahur: 05:22 İftar: 19:02

Çorum

Sahur: 04:49 İftar: 19:12

Denizli

Sahur: 05:18 İftar: 19:34

Diyarbakır

Sahur: 04:34 İftar: 18:49

Düzce

Sahur: 05:29 İftar: 19:12

Edirne

Sahur: 05:20 İftar: 19:46

Elazığ

Sahur: 04:36 İftar: 18:54

Erzincan

Sahur: 04:33 İftar: 18:53

Erzurum

Sahur: 04:25 İftar: 18:46

Eskişehir

Sahur: 05:09 İftar: 19:29

Gaziantep

Sahur: 04:47 İftar: 19:00

Giresun

Sahur: 04:34 İftar: 18:59

Gümüşhane

Sahur: 04:31 İftar: 18:54

Hakkari

Sahur: 04:20 İftar: 18:35

Hatay

Sahur: 04:53 İftar: 19:05

Iğdır

Sahur: 04:14 İftar: 18:35

Isparta

Sahur: 05:13 İftar: 19:28

İstanbul

Sahur: 05:12 İftar: 19:36

İzmir

Sahur: 05:25 İftar: 19:42

Kahramanmaraş

Sahur: 04:47 İftar: 19:02

Karabük

Sahur: 04:57 İftar: 19:22

Karaman

Sahur: 05:03 İftar: 19:17

Kars

Sahur: 04:16 İftar: 18:39

Kastamonu

Sahur: 04:52 İftar: 19:17

Kayseri

Sahur: 04:51 İftar: 19:09

Kilis

Sahur: 05:12 İftar: 18:48

Kırıkkale

Sahur: 04:56 İftar: 19:17

Kırklareli

Sahur: 05:17 İftar: 19:44

Kırşehir

Sahur: 04:55 İftar: 19:14

Kocaeli

Sahur: 05:09 İftar: 19:32

Konya

Sahur: 05:05 İftar: 19:20

Kütahya

Sahur: 05:11 İftar: 19:31

Malatya

Sahur: 04:40 İftar: 18:57

Manisa

Sahur: 05:23 İftar: 19:41

Mardin

Sahur: 04:33 İftar: 18:47

Mersin

Sahur: 04:58 İftar: 19:11

Muğla

Sahur: 05:22 İftar: 19:36

Muş

Sahur: 04:27 İftar: 18:45

Nevşehir

Sahur: 04:54 İftar: 19:12

Niğde

Sahur: 04:56 İftar: 19:11

Ordu

Sahur: 04:36 İftar: 19:01

Osmaniye

Sahur: 04:51 İftar: 19:05

Rize

Sahur: 04:26 İftar: 18:50

Sakarya

Sahur: 05:07 İftar: 19:30

Samsun

Sahur: 04:42 İftar: 19:07

Şanlıurfa

Sahur: 04:41 İftar: 18:55

Siirt

Sahur: 04:27 İftar: 18:42

Sinop

Sahur: 04:45 İftar: 19:12

Sivas

Sahur: 04:43 İftar: 19:03

Şırnak

Sahur: 04:25 İftar: 18:40

Tekirdağ

Sahur: 05:17 İftar: 19:42

Tokat

Sahur: 04:43 İftar: 19:05

Trabzon

Sahur: 04:29 İftar: 18:53

Tunceli

Sahur: 04:34 İftar: 18:53

Uşak

Sahur: 05:15 İftar: 19:33

Van

Sahur: 04:20 İftar: 18:37

Yalova

Sahur: 05:12 İftar: 19:35

Yozgat

Sahur: 04:51 İftar: 19:12

Zonguldak

Sahur: 05:00 İftar: 19:25

KKTC- Lefkoşa

Sahur: 05:06 İftar: 19:15

İngiltere- Londra

Sahur: 04:57 İftar: 19:41

Bosna Hersek - Saraybosna

Sahur: 04:47 İftar: 19:20

Almanya - Berlin

Sahur: 05:02 İftar: 19:48

İtalya - Roma

Sahur: 05:16 İftar: 19:43

Bulgaristan - Sofya

Sahur: 05:30 İftar: 20:00

Norveç – Oslo

Sahur: 04:52 İftar: 20:08

Belçika - Brüksel

Sahur: 05:40 İftar: 20:23