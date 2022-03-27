Ramazan ne zaman başlıyor? İlk teravih hangi gün? 2022 Ramazan imsakiyesi... İl il iftar saatleri...

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan 2 Nisan'da başlayacak.
Türkiye'de Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla birlikte bu yıl camilerde teravih ve bayram namazları cemaatle kılınacak, mukabele geleneği sürdürülecek.
On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü kılınacak, 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.
Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 27 Nisan'da idrak edilecek.
Ramazan Bayramı'na ise 2 Mayıs'ta girilecek.
Din İşleri Yüksek Kurulunca, fitre miktarı 40 lira olarak belirlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki ramazan etkinlikleri "Ramazan ve Doğruluk" ana temasıyla yapılacak.
"TÜM BENLİĞİMİZLE, RUHUMUZLA ORUÇ TUTMALIYIZ"
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, AA muhabirine, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş anlamına gelen ramazana kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Üç aylarla birlikte adım adım manevi iklimin yaklaştığını belirten Bozkurt, ramazanın, adı Kur'an'ı Kerim'de geçtiği için özel bir ay olduğunu vurguladı.
Ramazanın aynı zamanda oruç ayı olduğunu hatırlatan Bozkurt, orucun, Allah'a kulluğun gösterildiği, Allah'ın bahşettiği nimetlerin kıymetinin anlaşıldığı ve sabrın öğrenildiği bir ibadet olduğunun altını çizdi.
Bozkurt, oruç tutmanın sadece maddi ve manevi anlamda aç kalmak olmadığını vurgulayarak, "Bir Müslüman, orucun manevi ikliminden yeterince istifade edemediği zaman sadece aç ve susuz kalır. Onun için tüm benliğimizle, ruhumuzla oruç tutmalıyız." dedi.
Orucun samimiyeti, sadakati ve ihlası telkin ettiğini dile getiren Bozkurt, "Oruç ayı ayrıca Kur'an'ın indiği aydır. Bu ayda iftarlar, sahurlar, teravih namazlarıyla birlikte sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneği olan sadaka-ı cariyelerimiz var." diye konuştu.
Bozkurt, itikafa girme, mukabele yapma ve teravih kılma gibi ibadetlerin ramazana özgü olduğunu belirterek, "Kovid-19 nedeniyle ramazanı coşkulu bir şekilde yaşayamıyorduk. Bu sene gerekli tedbirleri alarak teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi ve itikaf ibadetlerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Arınma imkan ve fırsat ayı olan ramazanda tövbe ederek Allah'tan mağfiret dilemek gerektiği tavsiyesinde bulunan Bozkurt, İslam'ın aile, akraba ve çevrede bulunan muhtaçlara, yoksullara yardımda bulunmayı emrettiğini sözlerine ekledi.
Ramazan ayında önemli günler…
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
İşte il il iftar saatleri
Adana
Sahur: 04:55 İftar: 19:08
Adıyaman
Sahur: 04:42 İftar: 18:57
Afyonkarahisar
Sahur: 05:11 İftar: 19:28
Ağrı
Sahur: 04:45 İftar: 18:24
Aksaray
Sahur: 04:57 İftar: 19:14
Amasya
Sahur: 04:45 İftar: 19:09
Ankara
Sahur: 04:59 İftar: 19:20
Antalya
Sahur: 05:14 İftar: 19:27
Ardahan
Sahur: 04:17 İftar: 18:41
Artvin
Sahur: 04:20 İftar: 18:45
Aydın
Sahur: 05:23 İftar: 19:39
Balıkesir
Sahur: 05:19 İftar: 19:40
Bartın
Sahur: 05:25 İftar: 19:07
Batman
Sahur: 04:30 İftar: 18:46
Bayburt
Sahur: 04:29 İftar: 18:51
Bilecik
Sahur: 05:10 İftar: 19:32
Bingöl
Sahur: 04:31 İftar: 18:49
Bitlis
Sahur: 04:25 İftar: 18:42
Bolu
Sahur: 05:02 İftar: 19:26
Burdur
Sahur: 05:14 İftar: 19:29
Bursa
Sahur: 05:13 İftar: 19:35
Çanakkale
Sahur: 05:24 İftar: 19:46
Çankırı
Sahur: 05:22 İftar: 19:02
Çorum
Sahur: 04:49 İftar: 19:12
Denizli
Sahur: 05:18 İftar: 19:34
Diyarbakır
Sahur: 04:34 İftar: 18:49
Düzce
Sahur: 05:29 İftar: 19:12
Edirne
Sahur: 05:20 İftar: 19:46
Elazığ
Sahur: 04:36 İftar: 18:54
Erzincan
Sahur: 04:33 İftar: 18:53
Erzurum
Sahur: 04:25 İftar: 18:46
Eskişehir
Sahur: 05:09 İftar: 19:29
Gaziantep
Sahur: 04:47 İftar: 19:00
Giresun
Sahur: 04:34 İftar: 18:59
Gümüşhane
Sahur: 04:31 İftar: 18:54
Hakkari
Sahur: 04:20 İftar: 18:35
Hatay
Sahur: 04:53 İftar: 19:05
Iğdır
Sahur: 04:14 İftar: 18:35
Isparta
Sahur: 05:13 İftar: 19:28
İstanbul
Sahur: 05:12 İftar: 19:36
İzmir
Sahur: 05:25 İftar: 19:42
Kahramanmaraş
Sahur: 04:47 İftar: 19:02
Karabük
Sahur: 04:57 İftar: 19:22
Karaman
Sahur: 05:03 İftar: 19:17
Kars
Sahur: 04:16 İftar: 18:39
Kastamonu
Sahur: 04:52 İftar: 19:17
Kayseri
Sahur: 04:51 İftar: 19:09
Kilis
Sahur: 05:12 İftar: 18:48
Kırıkkale
Sahur: 04:56 İftar: 19:17
Kırklareli
Sahur: 05:17 İftar: 19:44
Kırşehir
Sahur: 04:55 İftar: 19:14
Kocaeli
Sahur: 05:09 İftar: 19:32
Konya
Sahur: 05:05 İftar: 19:20
Kütahya
Sahur: 05:11 İftar: 19:31
Malatya
Sahur: 04:40 İftar: 18:57
Manisa
Sahur: 05:23 İftar: 19:41
Mardin
Sahur: 04:33 İftar: 18:47
Mersin
Sahur: 04:58 İftar: 19:11
Muğla
Sahur: 05:22 İftar: 19:36
Muş
Sahur: 04:27 İftar: 18:45
Nevşehir
Sahur: 04:54 İftar: 19:12
Niğde
Sahur: 04:56 İftar: 19:11
Ordu
Sahur: 04:36 İftar: 19:01
Osmaniye
Sahur: 04:51 İftar: 19:05
Rize
Sahur: 04:26 İftar: 18:50
Sakarya
Sahur: 05:07 İftar: 19:30
Samsun
Sahur: 04:42 İftar: 19:07
Şanlıurfa
Sahur: 04:41 İftar: 18:55
Siirt
Sahur: 04:27 İftar: 18:42
Sinop
Sahur: 04:45 İftar: 19:12
Sivas
Sahur: 04:43 İftar: 19:03
Şırnak
Sahur: 04:25 İftar: 18:40
Tekirdağ
Sahur: 05:17 İftar: 19:42
Tokat
Sahur: 04:43 İftar: 19:05
Trabzon
Sahur: 04:29 İftar: 18:53
Tunceli
Sahur: 04:34 İftar: 18:53
Uşak
Sahur: 05:15 İftar: 19:33
Van
Sahur: 04:20 İftar: 18:37
Yalova
Sahur: 05:12 İftar: 19:35
Yozgat
Sahur: 04:51 İftar: 19:12
Zonguldak
Sahur: 05:00 İftar: 19:25
KKTC- Lefkoşa
Sahur: 05:06 İftar: 19:15
İngiltere- Londra
Sahur: 04:57 İftar: 19:41
Bosna Hersek - Saraybosna
Sahur: 04:47 İftar: 19:20
Almanya - Berlin
Sahur: 05:02 İftar: 19:48
İtalya - Roma
Sahur: 05:16 İftar: 19:43
Bulgaristan - Sofya
Sahur: 05:30 İftar: 20:00
Norveç – Oslo
Sahur: 04:52 İftar: 20:08
Belçika - Brüksel
Sahur: 05:40 İftar: 20:23