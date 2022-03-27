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Haberler Gündem Sisam Adası’nda kirli provokasyon

Sisam Adası’nda kirli provokasyon

Adaya çıkartılan Yunan komando birliklerinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

27.3.2022

Sisam Adası’nda kirli provokasyon

DOĞU Akdeniz'de yaşanan gerilimle beraber son yıllarda Türkiye'ye yönelik provokatif hamlelerini artıran Yunanistan, bir kez daha tartışmalı bir girişimde bulundu. Lozan Antlaşması'na göre gayriaskerî statüsünde olan Sisam Adası'nda Yunan komando birlikleri tarafından askeri geçit töreni düzenlendi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini artırması, Yunanistan'da uzun süredir rahatsızlığa neden oluyor.

LOZAN'I İHLAL ETTİLER
YUNAN yönetimi ise, 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması'na göre gayri askeri statüde yer alan adalara asker konuşlandırmaya ve silahlandırmaya devam ediyor. Son yıllarda Türkiye'ye yönelik provokatif girişimlerine ara vermeyen Yunanistan'dan yeni bir hamle daha geldi. Lozan Antlaşması'nı ihlal eden komşu, bu kez Sisam Adası'na çıkartılan Yunan komando birlikleri askeri geçit töreni düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler Türk kullanıcıların da tepkisini çekti.

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