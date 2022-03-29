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Haberler Gündem Ara tatil ne zaman? Okullar hangi tarihte tatil olacak? Ara tatil nisan ayının kaçında?

Ara tatil ne zaman? Okullar hangi tarihte tatil olacak? Ara tatil nisan ayının kaçında?

MEB 2022 eğitim öğretim takviminde 2. dönem içerisindeki bir haftalık ara tatil tarihleri açıklandı. MEB'in açıkladığı tarihlere göre 'Nisan ara tatili' programının tarihlerini merak ediyor. Arama motoru Google'da, 'Nisan tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil tarihleri' sıkça aratılıyor. Peki, Nisan ara tatili ne zaman ve hangi tarihlerde olacak? Detaylar haberimizde bulabilirsiniz.

29.03.2022, 15:11 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022, 15:14

Ara tatil ne zaman? Okullar hangi tarihte tatil olacak? Ara tatil nisan ayının kaçında?

Nisan ayında girilecek ara tatille ilgili bilgiler merak konusu oldu. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler, nisan ayında girilecek ikinci ara tatille ilgili bilgileri arama motorlarında araştırıyor. İlk ara tatile kasım ayında çıkan öğrenciler daha sonra ise ocak ayında 15 tatile çıktılar. Şimdi sırada nisan ara tatili var. Nisan ayına çok az bir süre kala öğrenciler tarihleri merak edenler şu sorulara cevap arıyor Peki, nisan tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman başlayacak?

ARA TATİL NE ZAMAN?

Nisan ara tatili 11 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Okulların kapanış tarihi ise 17 Haziran...

2021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Yüz yüze eğitim başladı: 6 Eylül 2021

İlk ara tatil: 15 Kasım 2021

Yarıyıl tatili: 24 Ocak 2022 Pazartesi- 4 Şubat 2022 Cuma

İkinci dönem ara tatili: 11 Nisan-15 Nisan 2022

İkinci dönem: 7 Şubat 2022 Pazartesi- 17 Haziran 2022 Cuma

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