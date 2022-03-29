Türkiye’ye duyulan güvenin farkındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak olan müzakereye ilişkin, "Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'de gerçekleşecek olan Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye'de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ve İstanbul'da RF ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilecek müzakereler ele alındı.

HALA BİR ANLAŞMA ŞANSI OLDUĞUNU GÖRÜYORUM

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak yüz yüze müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ettiğini söyledi. Lavrov, Sırbistan medyasına verdiği röportajda, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkesin sağlanmasına ilişkin müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeyi reddetmediğini belirten Lavrov, "Önemli olan yapılacak toplantının iyi hazırlanmış olmasıdır. Bunca yıl büyük miktarda sorun birikti. Bu yüzden sadece görüşmek ve sen ne düşünüyorsun, ben ne düşünüyorum şeklinde görüş alışverişinde bulunmak sadece ters etki yapacaktır" ifadelerini kullandı. Kiev'in yalnızca müzakere yapıyor görünümü yaratmak istediğini savunan Lavrov, Ukrayna'nın Minsk Anlaşmalarını imzaladıktan sonra uygulamayacaklarını duyurduğunu, bu süreci de bu şekilde yürütmeyi başaramayacaklarını dile getirdi. Lavrov, "Hala bir anlaşma şansı olduğunu görüyorum. Çünkü Batılı ortaklarımızın uzun yıllardır hatalı anlayışını bariz nedenlerden dolayı şimdi yüksek sesle söylemeleri mümkün değil" dedi.

GÖRÜŞME GÜNÜNÜ ARAKHAMİA DUYURDU

Rusya ve Ukrayna 33 gündür süren savaşta barış yolu aramaya devam ederken müzakerelerin bir sonraki etabının Türkiye'de yapılması kararının ardından görüşmelerin gün ve saati de belli oldu. Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Türkiye'de yüz yüze yapılacak müzakerelerin bugün 10.00'da başlayacağını duyurdu.

RUSYA: BİR GÜNDE 36 ASKERİ TESİSİ İMHA ETTİK

Rus ordusu önceki akşam Ukrayna'nın Lutsk, Harkov, Jitomir, Rivne bölgelerini roketle vururken Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait 36 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi. Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya ait 5 savaş uçağının düşürüldüğünü dile getirerek, "Ukrayna'nın çok namlulu roketatar sisteminden fırlatılan 5 füzesi de Çernobayevka hava sahası yakınlarında havada imha edilmiştir" ifadesini kullandı.

UKRAYNA: 33 GÜNDE 17 BİN RUS ASKERİNİ ÖLDÜRDÜK

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun savaşın başlangıcından bu yana 17 bin askeri personelini kaybettiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, Rus ordusuna ait 586 tank, bin 694 zırhlı askeri araç, 302 top atış sistemi, 95 çok namlulu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 123 savaş uçağı, 127 helikopter, 66 insansız hava aracı, bin 150 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiği belirtildi.