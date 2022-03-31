Başkan Erdoğan Orta Asya’nın kalbinde

Türkiye'nin kardeş ülkelerinden Orta Asya'nın kalbindeki Özbekistan'a Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin batısındaki Harezm bölgesinin incisi olarak bilinen Hive kentini ziyaret etti. Taşkent'teki temaslarının ardından Ürgenç havaalanına gelen Erdoğan, kara yoluyla Türk İslam tarihinin önemli merkezlerinden Hive'ye geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile eşi Ziroat Mirziyoyeva da eşlik etti.

RENKLİ KARŞILAMA TÖRENİ

Buradan iki lider ve beraberindeki heyetlerin "İçan Kale" alanına gelmesiyle Türk geleneklerinden örnekler içeren bir karşılama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mirziyoyev, "İçan Kale" kısmından yürüyerek bölgedeki tarihi alanları gezdi. Hive'nin mimari ve görsel açıdan en etkileyici bölümünü içinde tek bir yeni yapının yer almadığı "İçan Kale" bölgesinde incelemelerde bulunan Erdoğan, Hive ziyareti kapsamında onuruna verilen yemeğe katıldı.

Hive, bir zamanlar tüccarların, sanatkarların ve alimlerin dolaştığı sokaklardaki tarihi dokusunu çok iyi muhafaza etmesiyle dikkat çekiyor. Toprak rengi ve kızılın hakim olduğu kent, ülkenin diğer şehirlerine göre oldukça farklı bir havaya ve kendine has mimariye sahip. Şehir, cebir ve algoritmanın kurucusu olarak bilinen ve "0" rakamını bulan ünlü alim El Harezmi ile gökbilim, matematik ve doğa bilimleri alanındaki çalışmalarıyla tanınan bilim insanı El Biruni'nin doğup büyüdüğü topraklara ev sahipliği yapmasıyla da ayrı bir öneme sahip.

SURLARLA ÇEVRİLİ SARAYLAR VE CAMİLER

HİVE'NİN mimari ve görsel açıdan en etkileyici bölümünü içinde tek bir yeni yapının yer almadığı "İçan Kale" oluşturuyor. İçan (İç) Kale olarak bilinen surlarla çevrili eski kentte saraylar, camiler, medreseler ve anıt mezarlar yer alıyor. SSCB döneminde, 1970 ve 1980'lerde uygulanan koruma programı sonucu müze-şehir görünümü kazanan bölge, 1991'de Dünya Miras Listesi'ne alınmıştı.

DOSTLUK AĞACI DİKTİLER

BAŞKAN Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in resmi davetlisi olarak temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da önceki gün ikili ve heyetler arası görüşme sonrası Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan ve Mirziyoyev daha sonra başkent Taşkent'te beraber dostluk ağacı dikti.