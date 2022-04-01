Ukrayna halkı Türkiye’ye minnettar

Ukrayna'da kısmen ateşkes ilan edilmesinin ardından Kiev ve çevresinde Rus güçleri çekilirken, ülkenin bazı bölümlerinde ise saldırılar sürüyor. Kiev'in merkez caddelerinde yeniden sığınaklardan çıkmanın sevincini yaşayan siviller, Türkiye'ye olan minnetlerini dile getirdi. İrina adlı bir vatandaş, "Türkiye'nin bizi desteklemesi çok önemli. Diğer ülkelerden de daha çok destek bekliyoruz. Müzakerelerin sürdürülmesi için güvenli ortam sağlayan Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

'ONLARA GÜVENİYORUZ'

Kiev'de yaşayan Artiom da, "Ukrayna kesinlikle Türkiye'nin, Türk halkının desteklerini hissediyor. Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ve halkına yönelik sıcak yaklaşımını görüyoruz. Müzakerelerde Rusya'ya pek güvenmiyoruz ama burada Türkiye'nin yer alması önemli. Türkiye çok ciddi bir ülke, ülkenin ciddi bir lideri var ve onlara karşı şaka yapılmaz. Bu yüzden de müzakereler üst düzeyde, aksamadan yapıldı" dedi. Türkiye'nin hem destek hem de güven verdiğini aktaran Denis Adamenko ise, "Türkiye faktörü Ukrayna'da savaşı bitirebilir. Türkiye'nin bu sorumluğu alması çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.

"DONBAS'TA RUS BİRLİKLERİ YOGUNLASTI"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin Kiev ve Çernihiv'den çekilmesini değerlendirdi. Zelenskiy, "Bunun askerlerimizin çalışmalarının sonucu olduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda Donbas'ta yeni saldırılar için Rus birliklerinin yoğunlaştığını da görüyoruz" dedi. Ukrayna'nın yurt dışındaki temsilciliklerine de seslenen Zelenskiy, "Görevde kalmak için ofiste oturanlar var. Rusya için herhangi bir kısıtlama olmayacaksa lütfen başka bir iş arayın" dedi.

MARİUPOL'DA ATEŞKES

TÜRKİYE'DE müzakerelerin başlamasının ardından Kiev'den sonra Mariupol'da da olumlu gelişmeler yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'da insani koridor oluşturulması ve ayrılmak isteyen sivillerin kentten güvenli çıkışı için ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Matthew Morris de Mariupol'da kalan yüzbinlerce kişiye yardım etmek için hazır olduklarını ifade etti.

ÇERNİHİV'DEKİ RUS ASKERLERİ PÜSKÜRTÜLDÜ

Ukrayna ordusu, Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernihiv'e bağlı Sloboda köyünde yoğun çatışmaların ardından Rus ordusunu bölgeden püskürttü. Köydeki T-72B3 Rus tankının da yandığı görüldü.