‘Sosyal medya düzenlemesi kısa sürede hayata geçecek’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen "Fatih'te Genç Projeler" programında konuştu. Konuşmasına Müslümanların Ramazan ayını tebrik ederek başlayan Erdoğan, "Ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan- ı Şerif'inizi tebrik ediyorum" dedi.

CERRAHPAŞA'YA KÜTÜPHANE

ARDINDAN sosyal medya mecrasına değinen Başkan Erdoğan, "Sosyal medya sağladığı kolaylıkların yanında doğru ve kararında kullanılmazsa bataklık gibi tehditleri içinde barındırıyor. En kısa sürede sosyal medya düzenlemesini hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Yapılan araştırmaların Türkiye'de kitap okuma alışkanlığının giderek yükseldiğini gösterdiğini aktaran Erdoğan, "Millet Kütüphanesi'nden daha büyük bir kütüphaneyi İstanbul'a kazandıracağız. Bizim gençliğimiz nereyi bulursa orada ders çalışarak, okul hayatına devam eden bir nesildir. Bir de bizim gençlik yıllarımızda ideolojik çatışmaların yol açtığı bir huzursuzluk ortamı vardı" dedi. Başkan Erdoğan, programda İstanbul Cerrahpaşa Kütüphanesi'nin açılışını da gerçekleştirdi.

PUTİN'DEN ÖZEL TEŞEKKÜR

UKRAYNA lideri Zelenskiy ile önceki gün telefonda görüşen Başkan Erdoğan, dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yaptı. Erdoğan, görüşmede Rusya- Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti. Erdoğan, Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini de dile getirdi. Putin ise Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesine İstanbul'da ev sahipliği yapmasından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

ISTANBUL BOGAZI'NDAKİ MAYINLAR İMHA EDİLDİ

BAŞKAN Erdoğan, İstanbul Boğazı'nda bulunan mayınlara ilişkin açıklama yaptı. Deniz Kuvvetleri'nin ciddi bir çalışma halinde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Mayınlar imha edildi. Şu an itibarıyla herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Savunma Bakanım ve Deniz Kuvvetleri bu süreci devam ettiriyor, takip ediyorlar" dedi.