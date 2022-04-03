Milletin ekmeğine göz dikene acımayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne Dolmabahçe'den canlı bağlantıyla katıldı. "Selçuklu'nun Osmanlı'nın yadigarı Cumhuriyet'in göz bebeği Malatya'yı yeni bir esere kavuşturmanın mutluluğu içindeyiz" diyen Başkan Erdoğan, "İlk kısmının açılışını yapacağımız Malatya Çevre Yolu projesiyle trafiği azaltıyoruz. 12 kavşak köprüsü, 3 demiryolu köprüsü, 4 hidrolik köprü bulunuyor. Bu yolun açılışını yapacağımız ilk kısmı 26 km'lik bölümden oluşuyor. Şehir merkezindeki trafiği azaltarak vakitten yılda 89 milyon, akaryakıttan 97 milyon lira tasarruf sağlayacak. Toplam yatırım bedeli 1 milyar 128 milyon lira olan projenin açılışını yapacağımız kısmı 400 milyon liralık harcama ile tamamlanmıştır" dedi.

'OYUNLARIN HEPSİNİ BOZDUK'

Konuşmasında birilerinin Türkiye'yi bugüne kadar nice karanlık senaryoların içine çekmek istediğinden bahseden Erdoğan, "Bu oyunların hepsi bozularak bu günlere geldik. Önümüzde aşmamız gereken sıkıntılar var. Döviz kuru hareketleri, faiz kuru tartışmalarının, enflasyondaki yükselişin tehdidi altındadır. Aşırı artışlar bizi de etkilemektedir. Kimi kesimlerin vicdansızlığa varan aç gözlülüğü eklendiğinde vatandaşlarımız tarafından sıkıntılı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artıştan korumak için sübvansiyonlar yaptık. Bu yıl da elektrik ve doğalgaz faturalarının önemli bir kısmını devlet olarak biz üstleniyoruz. Enerjide geçen yılın 2 katına varan destek sağlamış olacağız. Gıda fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz. Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız. Böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız günlük kazancımızı değil, ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken günlerdir. Milletin huzuruna göz dikenler en büyük zararı kendilerine vermektedir. İlgili bakanlıklarımız denetim ve mevzuat çalışmaları içindedir. Bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZ SABIRLI OLSUN'

TARIM, turizm ve inşaat sektöründeki hareketlenmenin istihdamı olumlu etkileyeceğini dile getiren Başkan Erdoğan, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedeflerine doğru daha hızlı adımlarla ilerlemeye başlayacaktır. Milletimizden sabırlı olmasını istiyorum. Rabbimiz bize insanın ancak çalıştığının karşılığı vardır buyuruyor. Daha çok çalışacağız, birbirimize daha çok güveneceğiz, 2023'te ülkemizi dünyada bambaşka bir yere taşıyacağız. Malatya'nın 2023'te çok daha güçlü şekilde bize yoldaş olacağına yürekten inanıyorum" dedi.