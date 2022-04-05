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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Art arda kritik temaslar

Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Art arda kritik temaslar

Son dakika... Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği. Başkan Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ve Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferi nedeni ile Macaristan Başbakanı Orban'ı da telefonla arayarak tebrik etti.

05.04.2022, 15:55 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022, 16:35

Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği! Art arda kritik temaslar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Başkan Erdoğan, ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik girişimleri sürdürdüklerini kaydetti.

SLOVENYA LİDERİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'la telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Slovenya ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler ele alındı.

MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN'A TEBRİK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Macaristan Başbakanı Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik ederek, seçim sonuçlarının dost ve müttefik Macar halkı için hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik sürdürdükleri yoğun diplomatik gayretleri de anlattı.

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