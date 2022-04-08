Başkan Erdoğan bayram namazını Mekke’de kılabilir

ARAP medyasında yer alan habere göre Suudi Arabistan Kralı Selman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Mekke'ye davet etti. Bir dönem gerilen Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerinde son dönemde ılımlı rüzgarlar esiyor.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Arap Baharı döneminde farklı kutuplara düşen iki ülke arasındaki ilişkiler, Kaşıkçı cinayetiyle birlikte daha gerilimli bir hale gelmişti. Ancak uzun bir süredir iki ülke liderleri arasında ılımlı rüzgarlar esmeye başladı. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman arasında gerçekleştirilen son telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için "diyalog kanallarının açık tutulmasında" mutabık kalınmıştı. İlişkilerin iyileşmesinin ardından Arap medyası önemli bir iddia daha ortaya attı. Son olarak iki ülke arasında normalleşme sürecine giren ilişkiler için Lübnan medyası bir haber yaptı. Tactical Report, Suudi yetkililere dayandırdığı haberine göre Başkan Erdoğan'ın Mekke'ye davet edildiğini söyledi.

MEKKE'YE DAVET EDİLDİ

Ziyarette Suudi Kralı Selman ve Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile birlikte Erdoğan'ın bayram namazını Mekke'de kılacağı da yazıldı. Konuya ilişkin resmi kaynaklardan ise henüz bir açıklama yapılmadı.