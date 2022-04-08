Cemal Kaşıkçı cinayeti davası S.Arabistan’a devredildi

SUUDİ Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davanın son duruşması İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. 26 firari sanığın avukatları ile şikayetçi Hatice Cengiz ve avukatlarının katıldığı duruşmada Mahkeme Başkanı, Adalet Bakanlığı'nın dosyanın devriyle ilgili görüşünün ulaştığını belirtti. Bakanlığın olumlu görüşü üzerine dosya Suudi Arabistan'a devredildi.

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