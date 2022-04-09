Kılıçdaroğlu’ndan 3’üncü provokasyon

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ardından ara verdiği provokasyon girişimlerine dün yeniden başladı. Randevu verilmediği halde bu kez Et ve Süt Kurumu'na giden Kılıçdaroğlu, içeriye alınmayınca kurum önünde partililerle birlikte şov yaptı. CHP'li aktivist Hacer Foggo'yu sade vatandaş gibi konuşturarak fakirlik ve yoksulluk edebiyatı yaptıran Kılıçdaroğlu, ESK ve Tarım Kredi Marketlerinde Ramazan boyunca vatandaşların ucuz et alabilmesi için başlatılan market ortalamalarının yüzde 15-20 altındaki et satışlarını görmezden geldi.