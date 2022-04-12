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Avusturya Başbakanı'ndan Başkan Erdoğan'a bilgilendirme

12.4.2022

Avusturya Başbakanı’ndan Başkan Erdoğan’a bilgilendirme

AVUSTURYA Başbakanı Karl Nehammer, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rus lider Vladimir Putin ile yüz yüze görüşecek ilk Avrupalı hükümet başkanı olacak. Nehammer, yapacağı ziyaret öncesi sosyal medyadan da önemli bir açıklama yaptı.

"Biz askeri açıdan tarafsızız, ancak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşında net bir duruşumuz var" diyen Nehammer, yapacağı kritik görüşme hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u bilgilendirdiğini açıkladı.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Avusturyalı mevkidaşı Nehammer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Türkiye- Avusturya ilişkilerini geliştirecek adımlar ile Rusya- Ukrayna savaşındaki son durum ele alınmıştı.

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