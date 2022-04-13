‘Fiyatlardaki balon sönecek’

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 17.15'te başlayan toplantı yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Toplantının ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi. Tüm Müslüman aleminin Ramazan ayını tebrik ederek konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, "Salgın döneminde başlayan tedarik sıkıntısı hala düzelebilmiş değil. Zengininden fakirine kadar tüm ülkeleri derinden etkiledi. Dünyanın dört bir yanında benzer tablolar var. Önce ekonomimizi çökertmek için başlatılan saldırıların, ardından da küresel krizin ülkemize etkisi hala sürüyor" dedi.

'SORUN HUKUKİ DEĞİL, AHLAKİ'

Küresel düzeyde ürün arzında denge bozulduğunda tüm dünyanın etkilendiğini ifade eden Erdoğan, "Yağdan şekere, undan ete pek çok konuda böyle bir durum ortaya çıkmıştır. En pahalı mal, olmayan maldır. Temel ihtiyaç malzemelerine ulaşımı kesintisiz sağlıyoruz. Fiyatları yükselten aç gözlü bir kesim de var. Yalan haberler oluşturarak, stoklayarak, aralarında anlaşıp fiyat arttırarak haksız kazanç peşinde koşanları takip ediyoruz. Ancak sorun çoğu zaman hukuki değil, ahlaki olduğu için netice almakta güçlük çekiyoruz. Ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz. Gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleştirecek düzenlemelere hız vereceğiz" açıklamasını yaptı.

'198 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM'

Bir sonraki süreç olan 2053'e hazırlığa başladıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, ardından İstanbul'un fethinin 600'üncü yılına atfedilen 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nın detaylarını paylaştı. Türkiye'nin geniş coğrafyanın lojistik süper gücü olma yolunda ilerlediğini aktaran Başkan Erdoğan, "Mevcutların tamamını yenilediğimiz hat uzunluğumuzu 13 bin 22 km'ye çıkardık. Hedefimiz bu rakımı 2053'te 28 bin 590 km'ye taşımaktır. Demiryollarının yolcu taşımacılığındaki payını %1'den %6,2'ye çıkarmakta kararlıyız. Yurt dışı yük taşımacılığında da demiryolu taşımacılığı 10 kat artırmak istiyoruz. 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yeni yatırım yapacağız. Hızlı tren hatlarını 2053 yılına kadar yaygınlaştırarak bu sistemle birbirine bağlı il sayımızı 8'den 52'ye çıkartacağız. Havalimanı sayısı 61'e yükselecek. İnşallah bayramın hemen ertesinde Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını yapıyoruz. Beşer yıllık planlamalarla 2053 yılına kadar demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yeni yatırım yapacağız" ifadelerini kullandı.

'BELİNİ KIRACAĞIZ'

Başkan Erdoğan, "Terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, fiyatlardaki yükselişin belini aynı şekilde biz kıracağız. Kuru nasıl kontrol altına aldıysak, enflasyonun üstesinden de biz geleceğiz" dedi.

2B ARAZİLERİYLE İLGİLİ SÜRE UZATILDI

BAŞKAN Erdoğan, 2B arazileriyle ilgili önemli bir müjde de paylaştı. Erdoğan, "2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık'a kadar uzattık. 2020 yılı başından itibaren 3 yıl süreyle hazine taşınmazını kullanan çiftçilerimize başka şart aramadan bu araziyi kiralama imkanı da getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞVERENE YENİ İSTİHDAM DESTEĞİ

ERDOĞAN, yeni işe alınan ve ilave çalışanların SGK prim ödemelerini Çalışma Bakanlığı'nın karşılayacağı müjdesini de verdi. Erdoğan, "İş başı eğitim kapsamında mevcut çalışanların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay kapsamında sosyal prim desteklerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşverenlerimizi istihdam garantili yeni işbaşı programımızdan yararlanmaya çağırıyorum" dedi.