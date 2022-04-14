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Başkan Erdoğan'dan Külliye'de peş peşe önemli kabuller! Güven mektubu sundular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom'u ve Mali'nin Ankara Büyükelçisi Issa Ousmane Coulibaly'yi kabul etti. kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundular.