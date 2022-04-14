Başkan Erdoğan’dan Külliye’de peş peşe önemli kabuller! Güven mektubu sundular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tayland Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Sugondhabhirom, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Sugondhabhirom'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN, MALİ BÜYÜKELÇİSİ COULİBALY'Yİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mali'nin Ankara Büyükelçisi Issa Ousmane Coulibaly'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Coulibaly, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Coulibaly'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.