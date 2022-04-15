Denizlerde av yasağı başladı

Su ürünleri kaynaklarından ekonomik yararlanmak, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar bugün başladı.

1 Eylül 2021'de açılan sezona palamut avıyla başlayan Karadeniz'deki balıkçılar, 7 aylık sürede istenilen av miktarına ulaşamadı.

PALAMUT, MEZGİT VE İSTAVRİTTE BEKLENEN AVCILIK OLMADI

Karadenizli balıkçıların, 1 Eylül'de açılan av sezonunda yüzleri azda olsa hamsiyle güldü, palamut, mezgit ve istavritte ise beklenen avcılık olmadı.

1 EYLÜL 2022'DE YENİ SEZON BAŞLAYACAK

Yeni av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül 2022 tarihinde, Akdeniz'de ise 15 Eylül 2022'de başlayacak.

Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar av yasağından muaf olacak.