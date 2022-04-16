"Bir utanç lekesini daha ortadan kaldırdık"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce Ayasofyai Kebir Külliyesi'nde yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, asırlara meydan okuyan yüzlerce caminin satıldığını, kiraya verildiğini, müze, depo veya ahır olarak kullanıldığını söyledi. Erdoğan, "İşte biz bugün bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyoruz, aynı zamanda tek parti zihniyetinin tarihimize sürdüğü bir utanç lekesini daha ortadan kaldırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu güzide eserin 13 ay gibi bir sürede hayata geçirilmesindeki emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sultan Fatih'in emanetini ihya ettik" dedi.

HAFIZALARDA DERİN YARALAR

Erdoğan, "Geçen hafta Büyük Çamlıca Camii'nde İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri daha şehrimize kazandırıyoruz. Burası İstanbul'un fethinin akabinde şehrin ilk medresesi olarak hizmete açılmıştır. İlk hocası Molla Hüsrev olan medresede Ali Kuşçu da ders vermiştir. Medrese farklı tarihlerdeki bakım onarım ve inşalarla 1924 yılına kadar eğitim hizmetine devam etmiştir. Daha sonra bir müddet öksüzler yurdu olarak kullanıldıktan sonra görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıkılmıştır. Ayasofya'yı asli kimliğinden kopararak müzeye çeviren zihniyet bu medreseye de tahammül edememiş, sessiz sedasız ortadan kaldırmıştır. Özellikle tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası oldukça kabarıktır. Bu dönemde batılılaşma adına yapılanlar milletin hafızasında derin yaralar açmıştır" dedi. Erdoğan hizmete açılan eserin, 86 yıl önce yıkılan medresenin o dönemki mimari özellikleri ve malzemelerine sadık kalınarak yeniden ihya edildiğinin altını çizdi.

TÜM KESİMLERE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

EĞİTİMDEN akademiye, kültür ve sanattan mimariye kadar her alanda maziden atiye uzanan sağlam köprüler kurmanın gayreti içinde olduklarının altını çizen Erdoğan, "Özellikle Batı kültürü ve hayat tarzının tüm dünyayı istila ettiği günümüzde asli kimliğimizi koruyarak varlığımızı sürdürebilmemizin başka yolu yoktur. Bu konuda ilim ve kültür erbabımızdan tarihçilerimize, siyaset kurumundan belediyelere, sanatçılarımızdan vakıflara, sivil toplum kuruluşlarına kadar ülkemizin tüm kesimlerine önemli görevler düşüyor. Biz hükümet olarak üzerimize düşenleri yaparken buraları asıl sizlerin yaşatacağını, canlı tutacağını da hatırlatmak istiyorum" dedi

CUMA NAMAZI ÇIKIŞI SEVGİ SELİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Cami girişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.