Gaziosmanpaşa’da TÜGVA binasının yanında patlama!

Gaziosmanpaşa'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın ofisinin de yer aldığı binanın yanında patlama meydana geldi. Olay 05.40 sıralarında Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziosmanpaşa Şubesi'ne ait 5 katlı bir apartmanın dış cephesinde meydana geldi.

Patlamanın nedeni ilk belirlemelere göre; el yapımı patlayıcı... Edinilen bilgiye göre başında başörtüsü, elinde ise poşet bulunan bir kişi, binanın yan cephesine yaklaştı. Başörtülü kişinin ayrılmasıyla aynı noktada dakikalar sonra şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlamada binanın dış cephesinde hasar oluşurken, can kaybı ve yaralı bulunmadığı belirlenirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal etti.





Polis yaşanan saldırıya ilişkin çalışma başlattı, patlama mahallinde yapılan incelemeler sonucunda saldırının el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildiği öğrenildi. İstanbul Emniyeti saldırının terörle ilişkisinin bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

TÜGVA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

TÜGVA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Açıklamada, "Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa İlçe Temsilciliğimize yapılan bombalı saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Emniyet güçleri saldırı hakkında geniş kapsamlı soruşturma yürütmektedir. Saygılarımızla…" ifadeleri kullanıldı.