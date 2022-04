Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi. Muhalefetin Ramazan'ın manevi atmosferini zehirleme çabalarına rağmen en güzel ve en verimli şekilde yaşamaya özen gösterdiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Şehit yakınlarımızla, askerlerimizle, sanatçılarımızla, sporcularımızla 7'den 70 milletimizle bir araya geliyoruz. Muhalefet yandaşlarıyla birlikte Boğaz manzaralı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken, biz vatandaşlarımızın yanında, gönül coğrafyamızdaki ihtiyaç sahiplerine ulaşma gayretini veriyoruz. Aklı ve vicdanı kararmışların hezeyanı bizi doğru bildiğimiz yoldan alıkoyamaz. Biz de her hal ve şart altında dik duracağız. Allah'ın rızasını kazanma ve milletin duasını almaktan başka bir şey beklemeden hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Hiç kimsenin milletimizle aramıza girmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz" diye konuştu.

'HERKESİN KAPISI ÇALINACAK'

20 yıldır olduğu gibi muhalefetin gerilimini aklı selimle savuşturacaklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "1000 yıllık kardeşliğimizin muhalefetin siyasi hesaplarına kurban edilmesine göz yummayacağız. Kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz. 2023'e kadar devam edecek bu yolculukta kapısı çalınmadık hane bırakmayacağız. Bir dönem AK Parti çatısı altında hizmet etmiş, daha sonra teşkilatlarımızdan kopmuş kardeşlerimize ulaşmaya özel önem veriyoruz. Ülkemizin 2023 hedeflerini hayata geçirebilecek tek vizyonun masanın tek derdi birbirine gol atmak, sosyal medyadan ayar vermektir. Sadece geçtiğimiz hafta yaşanan tartışmalar bile zillette izzet aranamayacağını ispatlamıştır. Milletimiz masayı kimin kurduğunu, kimin yönlendirdiğini, masanın altında kimlerin olduğunu gayet iyi biliyor. Her gün yeni birisi patlayan skandallarını bir pembe dizi gibi kimi zaman gülerek kimi zaman utanarak takip ediyor. Sürekli kavga eden, sürekli kapris ve kumpas peşindeki 28 Şubat ittifakı 2023'ü bile göremeyeceklerdir. Siyasetçilik oynayanlar yine hezimetine uğrayacaktır. Yine kaybedecekler, tarih sahnesinden silinip gideceklerdir. Gelin saflarımızı sıklaştıralım, kavlimizi yenileyelim, ahdimizi tazeleyelim" dedi.

'BRİKET EVLER BİTİNCE SURİYELİLER DE DÖNECEKTİR'

BAŞKAN Erdoğan, sığınmacılarla ilgili de konuştu. "Kuzey Suriye'deki briket evlerin bitişiyle birlikte onların dönüşünü sağlayacağız" diyen Erdoğan, "Kovan değil, kucaklayan bir iktidarız. Huzurlu bir ortam sağlayınca zaten kendileri gönüllü olarak oraya döneceklerdir" dedi.

'YAKINDA KANDİL DİYE BİR YER KALMAYACAK'

ERDOĞAN, TSK'nın terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde başlattığı operasyona değindi. Erdoğan, "Amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünden arındırmak, hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır. Irak hükümetiyle işbirliği içinde yürüttüğümüz bu harekatta askerlerimize başarılar diliyorum. Türkiye'nin kimsenin topraklarında gözü bulunmadığının, tek amacın sınırlarının güvenliğini ve komşu ülkelerde istikrar sağlanmasını olduğunu ifade etmek istiyorum. Yakında Kandil diye bir yer kalmayınca bu parti görünümlü terör örgütü payandasının da varlık sebebi ortadan kalkacaktır" dedi.

İYİ PARTİ'Lİ İSMAİL OK AK PARTİ'YE GEÇTİ

İYİ Parti'nin içinde bulunduğu ittifakın HDP ile yakınlaşması nedeniyle daha önce partiden istifa eden Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı. Ok, 2020'nin Şubat ayında İYİ Parti'den istifa etmişti. Başkan Erdoğan'ın rozetini taktığı Ok, "Türkiye kurulan oyunları bozdu. Dostlarına güven veriyor. İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim, AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim" ifadelerini kullandı.