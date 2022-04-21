Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Kinder’in bazı ürünleri için toplatma kararı

Son dakika haberi... İngiltere'de başlayan Kinder Surprise'larda ortaya çıkan Salmonella bakterisi krizi Avrupa'ya da sıçradı. Avrupa'da birçok ülke önlemler almaya başladı ve bazı ülkelerde de ürünlerin toplatılmasına dair kararlar çıktı. Türkiye'de de ürünlerin toplatılması kararlaştırıldı.

8-15 TEMMUZ 2022 SON KULLANMA TARİHİ

8-15 Temmuz 2022 son kullanma tarihli ürünlerin toplatılmasına dair karar çıktı. Belçika'da üretilen Kinder markalı ürünlerde salmonella bakterisi tespit edilmişti. Türkiye de Kinder markalı ürünlere salmonella denetimi yapmaya başlamıştı ve salmonella tespiti yapılmamıştı.

AB'DEN BİLDİRİM YAPILDI

Avrupa Birliği tarafından yapılan bildirim kapsamında Türkiye'de ürünlerin toplatılmasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nca karar alındı.