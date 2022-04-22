Güçlü deniz kuvveti tercih değil zorunluluk

Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de 11 Nisan'da eş zamanlı başlatılan Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri Marmaris'te başladı. Video konferans yöntemiyle bağlantı yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tatbikatta önemli açıklamalarda bulundu.

"Gece gündüz görev başında olan kahraman askerlerimizin varlığı geleceğimizin en büyük teminatıdır" diyen Erdoğan, "Mavi Vatan 2022 tatbikatı da hem harekata hazırlık eğitimlerini tamamlamak, hem de milli silahlarımızın etkinliğini test etmek amacıyla 11 Nisan'dan beri devam etmektedir. Vatan savunmasına en yüksek katkıyı vermeye özel önem veriyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye'nin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması tercih değil zorunluluktur" diye konuştu.

'YÜZBİNLERCE CAN KURTARDIK'

Deniz kuvvetlerini sürekli geliştirmeye, hazır halde tutmaya özel önem verdiklerini aktaran Erdoğan, "Bölgesinin ve dünyanın en güçlü ordusu olana kadar bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi. Türk ordularının insani operasyonlar yürüttüğünü de hatırlatan Başkan Erdoğan, "Deniz kuvvetlerimiz ve sahil güvenliğimizle yüz binlerce canı karanlık sularda ölmekten kurtardık. Kahraman askerlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonlarında önemli bir görev yürütüyor. Bu vesile ile Pençe- Kilit harekatında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

BİR ÇOK İLK GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Yerli ve milli silah sistemlerinin kullanıldığı tatbikatta ilk defa insansız hava aracı (İHA) 'Aksungur' ile Mam-L atışı yapıldı. Toplam 45 deniz ve hava unsurunun katıldığı tatbikatı, Milli Savunma Bakanı Akar da TCG Kemalreis Fırkateyni'nden takip ediyor. Seçkin Gözlemci Günü'nü 15 ülkenin ataşesi de takip edecek. Bakan Akar'ın bulunduğu fırkateyn, TCG Salihreis Fırkateyni'nden 19 pare top atışı ile selamlandı ve ardından tatbikat kapsamındaki senaryolar gerçekleştirildi.