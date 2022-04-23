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Haberler Gündem Ezan yarışmasını kazanan Muhsin Kara’yı tebrik etti

Ezan yarışmasını kazanan Muhsin Kara’yı tebrik etti

23.4.2022

Ezan yarışmasını kazanan Muhsin Kara’yı tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ezan dalında birinci olan Muhsin Kara'yı telefonla arayarak tebrik etti. Kara, aslen nereli olduğunu soran Erdoğan'a, "Van Ercişliyim Cumhurbaşkanım" yanıtını verdi. Erdoğan'ın "Sivas'a yerleşme nereden oldu?" sorusu üzerine Kara, "Hanımköylü olduk Cumhurbaşkanım" dedi. Erdoğan, "İnşallah daha sonra haberleşiriz. Allah yar ve yardımcın olsun. Oradaki kardeşlerimize de çok selamlar söyle" temennilerini iletti.

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