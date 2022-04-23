Türkiye Büyük Millet Meclisi 102 yaşında! Türkiye 23 Nisan’ı kutluyor

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Türkiye Büyük Millet Meclisi 102 yıl önce bugün, 23 Nisan 1920'de açıldı.

Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, törenler ile kutlanacak. Törenlere, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ev sahipliği yapacak.

İlk tören saat 09.00'da Meclis'te yapıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.





MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER ÇOCUKLARLA ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Özer başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmen temsilcileri, öğrenci ve velilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Özer'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özer, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102'nci yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu ve gururunu yaşamak için huzurlarınızdayız. Açıldığı o kutlu andan bugüne dek Gazi Meclisimiz, bağımsızlığımızın ve beraberliğimizin en mühim simgesi olmuştur. Bu müstesna günün bir bayram olarak çocuklarımıza armağan edilmesi, milletimizin mevcudiyet ve istikbalinin gelecek kuşaklara emaneti anlamına gelmektedir. Bizler de üzerimize aldığımız sorumluluğun bilincinde, evlatlarımızı dünyadaki yaşıtlarıyla eşit bir şekilde donatma gayesi ve gayretindeyiz.

Milli mukadderatımızı aydınlık yarınlara ulaştıracak olan çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizi bilen, vatanını, milletini, ailesini canıgönülden seven, milli iradenin gücü ve önemine inanan nesiller olarak yetişmesi çabasındayız. İnsanımıza ve insanlığa hizmeti her zaman fazilet sayan gençlik, sizin emanetinizi taşımaya layık bir nesil olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerini, kesintiye uğratmadan devam ettirmiş olmanın ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tekrar okullarımızda yer almanın kararlılığı ve mutluluğu içerisindeyiz. 'Eğitimde fırsat eşitliği' ilkemiz doğrultusunda memleketimizin her köşesindeki evlatlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Zatıalinizin tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve milli hakimiyetin yüce Meclisimize verildiği bu anlamlı günü büyük bir gururla kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Bakan Özer, bayramını kutladığı öğrencilerle bir süre sohbet etti.

DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törenin ardından devlet erkanı, Anıtkabir'de bir araya geldi. Mustafa Şentop başkanlığındaki heyet, Ata'nın huzuruna çıktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şentop, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.





"EMANETİZ OLAN CUMHURİYETİMİZ GÜVENLİ ELLERDEDİR"

TBMM Başkanı Şentop burada yaptığı açıklamada "Aziz Atatürk, ilk başkanlığını yaptığınız TBMM'nin açılışının 102. yıldönümü nedeniyle buradayız. sizlerden aldığımız ilhamla bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyecek bir şuurla devam edeceğiz. TBMM, büyük milletimizden aldığımız destekle iradesini hakim kıldı. Yüce Meclisimiz düşmanlara karşı milletimizden aldığı destekle demokrasiyi savunmaya devam edecektir. Emanetiz olan cumhuriyetimiz güvenli ellerdedir. Bu vesileyle sizi ve yol arkadaşlarınızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ruhun şad olsun" dedi.

Törenlerin sonraki durağı saat 10.00'da Birinci Meclis olacak. Anma töreninde 102 yıl önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey'in yaptığı konuşma seslendirilecek. Şentop, konuşma yapacak. Özel defter imzalanacak. TBMM'de özel oturum düzenlenecek.