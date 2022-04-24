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Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye giderek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği açıklandı. Guterres'in 26 Nisan'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 28 Nisan'da da Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşmeler öncesinde Türkiye'ye gelecek.

24.04.2022, 11:20

Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres’i kabul edecek

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in 25 Nisan'da (yarın) Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edileceği belirtildi.

ERDOĞAN'DAN SONRA PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın başkenti Moskova'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini açıkladı. Görüşmenin 26 Nisan'da düzenleneceğini belirten Sözcü Peskov, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmek üzere 26 Nisan'da Moskova'ya gelecek. Kendisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kabul edecek" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres'in ofisi tarafından yapılan açıklamada görüşme doğrulanarak, "BM Genel Sekreteri 25 Nisan'da Rusya'yı ziyaret edecek. Antonio Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir çalışma toplantısı ve öğle yemeğinde bir araya gelecek. Genel Sekreter Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek" denildi.

ZELENSKİY İLE GÖRÜŞME
Guterres'in 26 Nisan'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 28 Nisan'da da Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği açıklanmıştı.

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