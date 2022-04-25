Başkan Günel’in Miami macerası yolsuzluğa takıldı

CHP'Lİ Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in belediye bütçesinden karşılayacağı Miami gezisi ile ilgi flaş bir gelişme yaşandı. Kuşadası Belediyesi'nin turizm fuarlarıyla ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında geçtiğimiz Mart'ta yapılan Belediye Meclisinde, Amerika'nın Miami Kenti'ndeki Seatrade Cruise Global Fuarı'na katılım sağlanması için karar alınmıştı. Miami gezisine katılacak heyet ise Belediye Başkanı Ömer Günel, Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve bazı CHP'li meclis üyelerinden oluşuyordu.

İSTİFASI İSTENMİŞTİ

Kuşadası Altın Güvercin Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Levent Köylü'nün resmi bir görevi olmamasına rağmen heyete dahil edilmesi tartışma yarattığı geziyle ilgili planlar ihale yolsuzluğuna takıldı. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı ihale yolsuzluğu incelemesi sonrasında gezinin iptal edildiği öğrenildi. Miami gezisinin iptal edilmesinde Başkan Ömer Günel'in yurt dışına çıkışına İçişleri Müfettişlerinin izin vermemesinin etkili olduğu öne sürüldü. Türkiye'de gezi organizasyonlarına en fazlı kaynak aktaran belediye başkanları arasında ilk sıralarda yer alan CHP'li Ömer Günel'in ihale yolsuzluğuyla ilgili iddialar nedeniyle CHP yönetimi tarafından da istifası istendiği belirtilmişti.

■ HÜSEYİN KILIÇ