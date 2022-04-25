Derin kulis: HDP kapatılıyor

18 Nisan 2022 Pazartesi sabahı Irak'ta Pençe-Kilit harekatı başlatıldı.

- 19 Nisan 2002 Salı günü HDP, kapatma davası için yazılı savunmasını verdi.

- 20 Nisan 2022 Çarşamba günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda çok önemli bir açıklama yaptı: "HDP, gerçek anlamda bir sivil siyasi parti olmadığını, terör örgütünün payandalığı dışında bir hükmi şahsiyeti bulunmadığını bir kez daha ispatlamıştır.

İnşallah yakında Kandil diye bir yer kalmayınca bu parti görünümlü terör örgütü payandasının da varlık sebebi ortadan kalkacaktır. Ülkemizi, çözüm süreci gibi bir fırsatı dahi değerlendirmekten aciz bu yapının yükünden kurtarmak, 2023'ün en önemli kazanımlarından biri olacak." - 21 Nisan 2022 Perşembe günü Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Anayasa Mahkemesi'nin Haziran'da kapatma davası savunmalarını alacağı, adlı tatil sonrası EYLÜL AYINDA karar vereceği konuşuluyor.

HDP'nin 11'e 4 karşılığı kapatılacağı fısıldanıyor.

- Kars Belediyesi eski Başkanı Ayhan Bilgen, PKK-HDP'ye karşı Nisan başında partisini kurdu. Eylül ayına kadar teşkilatlarını tamamlayacağı, seçime girme hakkı kazanacağı söyleniyor. Temmuz ayında emekli maaşlarının ve asgari maaşların artırılması, diğer paketlerin devreye girmesi, Merkez Bankası'nın SWAP anlaşmalarının arka arkaya gelmesi, 6 ülke ile 25 milyar dolarlık SWAP yapılması belirtiliyor. Katar, Çin, Güney Kore, Arabistan ile yapılacağı konuşuluyor.

Eylül'de KANDİL KUŞATMASINDAN BAHSEDİLİYOR.

Ekim ayında Karadeniz gazının akışı ve Akkuyu nükleer santralı için birinci ünite açılış törenleri planlanıyor.

Bu gelişmeler ışığında Eylül ayında ERKEN SEÇİM KARARI ALINACAĞI

VE 6 KASIM'DA SEÇİM YAPILACAĞI iddia ediliyor.