Şırnak’ta ‘Eren Abluka-5 Operasyonu’ başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonu' başlatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta Eren Abluka-5 (Şırnak- Gabar Dağı-Karageçit) Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonu başlatıldı. Yürütülen 'Abluka Operasyonları'nın, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.