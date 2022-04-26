Soylu’dan PKK’ya net mesaj: Tükeniyorsunuz teslim olun!

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta jandarma silahlı insansız hava aracı (J-SİHA) ve insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonla 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi. Tükeniyorsunuz. Teslim olun" dedi.

PKK/YPG'YE BÜYÜK DARBE: HEPSİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" denildi.

MARDİN'DE 'EREN ABLUKA-6 OPERASYONU' BAŞLATILDI

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Mardin'de 569 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan Operasyonu' başlatıldığı açıklandı. Operasyonda; Mardin İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 569 personel görev aldı. Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka Operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.