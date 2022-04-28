‘Ecdadın izinden devam edeceğiz’

Türkiye'de 7 yıl süren çalışmalar sonucu hazırlanan ve 1400 yıllık mushaf geleneğini ihya eden el yazması Kur'an-ı Kerim, İstanbul Çamlıca Camii'nde düzenlenen törenle tanıtıldı. Törendeki konuşmasına katılımcıların Ramazan-ı şerifini ve Kadir Gecesi'ni tebrik ederek başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli demeçler verdi.

'BİRİLERİ RAHATSIZ OLABİLİR'

İstanbul Mushafı eserinin, İslam Medeniyeti'nde bu alanda ekol haline gelmiş, 10 farklı dönemin yeniden yorumlanmasıyla hazırlandığını belirten Erdoğan, Türk-İslam sanatının en güzide eserlerinden biri olarak tarihteki yerini alacağına inandığı İstanbul Mushafı'nı hazırlayan hattat Hüseyin Kutlu'yu tebrik etti.

Mimar Sinan ve Büyük Çamlıca Camii'lerini örnek göstererek ecdadın izinde bu yoldan gitmeye devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, "Mimarimizi yeni bir yorumla tekrar ihya ettik. Mimar Sinan camisini inşa ederken bu anlayışla hareket etti. Ankara'daki yaptıklarımız ve Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni yaparken bu anlayışla hareket ediyoruz. Biz bu ecdadın nesli olarak bu istikamette adımları atmamız gerekir dedik ve bu adımları attık, atmaya da devam edeceğiz. Birileri rahatsız olabilir. Ama biz onlar rahatsız oluyor diye o izi sürmekten geri duramayız" dedi.

Dünyanın son birkaç asrına ABD ve Avrupa merkezli Batı medeniyetinin damga vurduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu sürecin elbette kölelikten katliama, sömürüden istismara kadar uzanan boyutları vardır. Ama Batı medeniyeti dünyayı asıl sanatıyla, kültürüyle, sinemasıyla, dizisiyle, müziğiyle, resmiyle, sporuyla yani modern hali ile yumuşak güç unsurları denen içerik üretimiyle istila etmiştir. İnterneti, sosyal medyayı ve benzeri uygulamaları kullanmak herkesin hakkıdır, herkese kolaylık sağlar. Şayet bu teknolojinin içeriğini siz üretmiyor, dilini ve mesajlarını siz yönetmiyorsanız, hak ve kolaylık olarak gördüğünüz şey, kısa sürede sizi gönüllü şekilde esir alan bir silaha dönüşür" dedi.

'İSLAM DÜŞMANLIĞI ARTIYOR'

Geçmişte yaşanan acılardan, felaketlerden yeterince ibret alınmadığını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Dünya yeniden ırkçılığın, ayrımcılığın, İslam düşmanlığının arttığı bir yere dönüşmüştür. Canımıza kast edene, haysiyetimize saldırına 'eyvallah' edecek değiliz. Devletimizi geliştirerek, siyasi ve sosyal bilgimizi tahkim ederek mücadelemize devam edeceğiz. Biz de ülkemizdeki altyapı eksikliklerini tamamladıkça, enerjimizi bu alana vermeye başladık" ifadelerini kullandı.