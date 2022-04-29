Pençe-Kilit’te bin 67 PKK’lı öldürüldü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği "Pençe" serisi operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurdu. 2019'da Hakurk ile başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen ve son olarak Zap bölgesi ile devam eden Pençe serisi operasyonları kapsamında şu ana kadar 1067 terörist etkisiz hale getirildi.

FIRAT KALKANI VE BARIŞ PINARI'NDA 12 ÇİZİK DAHA

BARIŞ Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 12 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

HAİNLER ABLUKADAN ÇIKAMIYOR

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Tunceli'de Eren Abluka-7 (Tunceli-Buzlutepe) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 622 personel görev alıyor.

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 6 TERÖRİST YAKALANDI

MERSİN İl Jandarma Komutanlığı'nca, 27 Nisan 2022 tarihinde Mersin Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, PKK-KCK silahlı terör örgütünün yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine yönelik yürütülen Pençe- Kilit operasyonuna misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 şüpheli, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde gözaltına alındı.