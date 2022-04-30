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Haberler Gündem Bakan Bozdağ'dan Almanya'ya tepki

Bakan Bozdağ'dan Almanya'ya tepki

30.4.2022

Bakan Bozdağ’dan Almanya’ya tepki
Gezi davasına ilişkin mahkeme kararının ardından Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması, Türkiye'nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye'nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir" ifadelerini kullandı. Bozdağ, "Kraichtal ve Backnang yangınını, Solingen faciası, Ludwigshafen yangını, Hanau'da ırkçı terör saldırısı ve NSU davası gibi nice katliamın faillerinin yargılandığı davalarda Almanya'nın hukuku nasıl ayaklar altına aldığına tüm dünya şahittir" dedi.
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