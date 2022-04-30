Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.
Guterres, Moskova ve Kiev temaslarına ilişkin Başkan Erdoğan'a bilgi verdi.
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Guterres, Moskova ve Kiev temaslarına ilişkin bilgi verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.
Guterres, Moskova ve Kiev temaslarına ilişkin Başkan Erdoğan'a bilgi verdi.