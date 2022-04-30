İki kardeş ülkenin işbirliğini artıracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Suudi Arabistan ziyaretini değerlendirdi. "Suudi Arabistan'la sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayi, finans gibi alanlarda iş birliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyoruz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

İŞBİRLİĞİ MÜŞTEREK MENFAATİMİZ

"Hadimü'l Haremeyn'in daveti üzerine Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Tarihi, kültürel, beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerin artırılması ve yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisindeyiz. Suudi Arabistan'la sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayi, finans gibi alanlarda işbirliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyoruz. Yenilenebilir ve temiz enerji teknolojileri başlıklarında ciddi potansiyelimizin olduğunu görüyoruz. Rabbimizin rahmet, mağfiret ve şefkatinin gönülleri kuşattığı mübarek Ramazan ayındaki bu seyahatimiz, dost ve kardeş Suudi Arabistan'la yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır." ■ ERDEM ANILAN

ERDOĞAN'DAN UMRE ZİYARETİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Mekke'de Umre ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret için önceki gün Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmişti. Cidde'de resmi törenle karşılanmasının ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüşen Erdoğan daha sonra Mekke'ye geçti. Başkan Erdoğan, Mekke ziyareti çerçevesinde Kabe'ye geçerek Umre yaptı.

TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

BAŞKAN Erdoğan'a Umre sırasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti. Erdoğan, dün Suudi Arabistan temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye döndü.