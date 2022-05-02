Başkan Erdoğan’dan Ukrayna açıklaması: Putin ile görüşeceğim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul veya Ankara'da Rusya ve Ukrayna liderlerini bir araya getirmeyi arzu ettiklerini belirterek, "Özellikle de Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır." dedi.

Başkan Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldıktan sonra, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmadığı bir Ramazan Bayramı geçirildiğini söyleyerek buna ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sabrın sonu selamettir ve Rabbime hamdolsun sabrettik ve bugün sosyal mesafeyi filan da bir kenara koyarak Büyük Çamlıca Camii'nde az önce rakamları aldım, 25 bin kişiyle bayram namazını kıldık ve biliyorsunuz bizde bayramlar kardeşliğin bir simgesidir. Sevginin, beraberliğin bir simgesidir. Bunu yaşamanın huzuru, mutluluğu içindeyiz. Temennim odur ki inşallah milletimizin birliğine, beraberliğine, dirliğine, kardeşliğine bu vesile olacaktır."

Silahlı kuvvetlerin en üst kademesinin de Şanlıurfa'da tüm tugay komutanlarıyla bir araya geldiğini aktaran Erdoğan, "Nitekim ben de kendileriyle telefonla görüşmeyi yaptım. Her yerde bu birlik, beraberlik hamdolsun güçlenerek devam ediyor ve şu anda İçişleri Bakanımız yine aynı şekilde alanda, o da ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Bu vesileyle ben bu hassasiyeti yakalamak suretiyle bu birliği, beraberliği teyit eden tüm girişimleri mutlulukla takip ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu birlikteliğimiz, bu dayanışmamız artarak devam etsin." ifadelerini kullandı.

"BU HAFTA İÇİNDE SAYIN PUTİN'LE BİR GÖRÜŞME YAPACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin ilerleyen süreçte İstanbul'da yine bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumartesi günü benim danışmanım, Büyükelçi İbrahim Kalın Bey aynı şekilde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Bey (Önal) birlikte Kiev'e gittiler. Kiev'de görüşmeleri yaptılar. Gerek Zelenskiy'le, gerekse muhataplarıyla yaptıkları görüşmede, oralardan bazı temennileri aldılar ve bu hafta içinde Sayın Putin'le biz bir görüşme büyük ihtimalle yapacağız. İbrahim Bey aynı şekilde Sayın Uşakov'la bir görüşme yapmak suretiyle o da bu süreci inşallah hızlandırarak, acaba buradaki örneğin Mariupol'deki tüm tahliyeleri filan nasıl hızlandırırız, nasıl bu işi belli bir çözüme kavuştururuz, bunun gayreti içinde olacağız."

"ÇÖZÜM NOKTASI İNANIYORUM Kİ TÜRKİYE OLACAKTIR"

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu arada kendileri, özellikle Ukrayna tarafı olsun, Rusya tarafı olsun hububat ihracatında bizlerden onlar da belli destek istiyorlar. Bu konuları da yine Sayın Putin ile görüşmek suretiyle onun da önünü açmanın gayreti içinde olacağız. Ama birinci derecede özellikle bu tahliyelerin hızlandırılması süreci bu konuda her türlü adımı atıyoruz, inşallah atacağız. Ama burada tabii liderlerin bir araya gelmesi. Arzumuz odur ki İstanbul veya Ankara'da liderleri bir araya getirelim. Özellikle de Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır."

Turist yönünden beklenti ile Ukrayna-Rusya krizi dolayısıyla Rusya'dan gelen turistlerle ilgili negatif bir durumun olup olmadığının sorulması üzerine Erdoğan, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.

"SUUDİ ARABİSTAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ÇOK FARKLI BİR KONUMA GELECEK"

Başkan Erdoğan, Putin'in bu konularda çok hassas olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Elinden gelen desteği vereceğini de zaten söyledi. Ama bu arada da biliyorsunuz Körfez'le ilgili çok olumlu gelişmeler var. Son olarak Suudi Arabistan ziyaretimiz inşallah bu konuda önemli bir çıkış noktası olacak. Ben Suudi kardeşlerimizin de inanıyorum ki Türkiye'ye gelişleri çok daha artacaktır, hızlanacaktır. Tüm diğer alanlarda da Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri çok farklı bir konuma gelecek. Bunu Muhammed Bin Selman ile yaptığımız ikili görüşmelerde de ele aldık. Bu konuda Suudi Arabistan'dan gelecek olan kardeşlerimizin, Türkiye'deki onların turizm anlayışı çok olumlu olduğu için de yaklaşım Türkiye'ye farklı yansıyacaktır. Bundan dolayı turizm mevsiminin Türkiye'de çok çok olumlu geçeceğine inanıyorum. Turizm Bakanımız da bu konudaki çalışmalarına yakın markajda devam edecek. "

Başkan Erdoğan konuşmasının ardından, basın mensuplarına çikolata ikram ederek bayramlarını tebrik etti. Erdoğan, cami avlusunda kendisine çiçek takdim eden bir grup çocukla da bayramlaştı.

Bayram namazında Başkan Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de eşlik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN CAMİDE VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

Bugün sabah saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını kılmak için Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Başkan Erdoğan namaz sonrası burada cemaate hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Rabbim daha nice bayramlara bizleri kavuştursun. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan ayını geride bıraktık ve bayramla da Rabbim bizleri müşerref kıldı. Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun.

Dini bayramlarımız kardeşliğin birliğin beraberliğin tavan yaptığı günlerdir. Buna çok çok muhtaç olduğumuz dönemdeyiz ve böyle bir dönemde şuanda hamd olsun İstanbulumuzun en büyük camiinde bir araya geldik. Burada kardeşliğimizi teyid ediyoruz. Rabbim bu birlikteliğimizi daim kılsın. Sıkıntıları yaşadığımız bir dönemdeyiz. Rabbim kardeşliğimizi ziyade eylesin ve bu dua bu temenni iiçerisinde nice bayramlara kavuşmayı rabbim bizlere lütfetsin. İnşallah bir dahaki bayramı bir taraftan Çamlıca bir taraftan şimdi Barbaros Hayreddin Paşa Camii de inşallah yetişir orada da bu bayram namazları kılmayı lütfetsin. Bu gayret içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız kardeşliğimizin ziyade olması için de dualarımıza devam edeceğiz. Sizler de bizlere dua edin. Bizler de sizlere dua ediyoruz. Rabbimin lütfu ila bu işleri başaracağız.