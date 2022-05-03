Erdoğan’dan bayram namazı sonrası Rusya ve Ukrayna mesajı: Çözüm noktası Türkiye olacaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldıktan sonra, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmadığı bir Ramazan Bayramı geçirildiğini söyleyerek buna ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, "Sabrın sonu selamettir ve Rabbime hamdolsun sabrettik ve bugün sosyal mesafeyi filan da bir kenara koyarak Büyük Çamlıca Camii'nde az önce rakamları aldım, 25 bin kişiyle bayram namazını kıldık. Temennim odur ki inşallah milletimizin birliğine, beraberliğine, dirliğine, kardeşliğine bu vesile olacaktır" dedi.

'PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİZ'

Erdoğan'a Rusya- Ukrayna müzakerelerine ilişkin ilerleyen süreçte İstanbul'da yine bir görüşme olup olmayacağı da soruldu. Danışmanı İbrahim Kalın'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile birlikte Kiev'e gittiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Gerek Zelenskiy'le gerekse muhataplarıyla yaptıkları görüşmede oralardan bazı temennileri aldılar ve bu hafta içinde Sayın Putin'le bir görüşme büyük ihtimalle yapacağız. İbrahim Bey aynı şekilde Sayın Uşakov'la bir görüşme yapmak suretiyle o da bu süreci inşallah hızlandırarak, acaba buradaki örneğin Mariupol'deki tüm tahliyeleri filan nasıl hızlandırırız, nasıl bu işi belli bir çözüme kavuştururuz, bunun gayreti içinde olacağız. Özellikle Ukrayna tarafı olsun, Rusya tarafı olsun hububat ihracatında bizlerden onlar da belli destek istiyorlar. Bu konuları da yine Sayın Putin ile görüşmek suretiyle onun da önünü açmanın gayreti içinde olacağız. Burada tabii liderlerin bir araya gelmesi önemli. Arzumuz odur ki İstanbul veya Ankara'da liderleri bir araya getirelim. Özellikle de Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır" ifadelerini kullandı.





HUDUT HATTINDAKİLERE ÖZEL BAYRAM TEBRİĞİ

BAŞKAN Erdoğan, operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarına hitap etti. Şanlıurfa'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonla görüşen Erdoğan, Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarına da bir mesaj gönderdi. Erdoğan, "Bölgede verdiğiniz mücadele her türlü takdirin üzerinde. İnanıyorum ki gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir. Mehmetçiğimizi alınlarından öpüyorum" ifadelerini kullandı.



İLHAM ALİYEV'DEN AZERBAYCAN DAVETİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Erdoğan ile Aliyev birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı, Türkiye ve Azerbaycan halkları için iyi dileklerini ifade etti. Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine duydukları güveni vurgulayan iki lider, ilişkilerin geleceğine ilişkin konuları ele aldı. Erdoğan, Aliyev'in Azerbaycan davetini de kabul etti.