Güvenli sınır güvenli Türkiye

Türkiye, tüm terörist oluşumlara karşı terörle mücadelesini sürdürüyor. FETÖ'den PKK'ya DHKP-C'den, El Kaide'ye, DEAŞ'tan ASALA'ya kadar terör örgütleriyle somut şekilde mücadele eden Türkiye, uluslararası toplumun terör tehdidine karşı farkındalığını artırma çabalarında ön planda yer alıyor.Yabancı terörist savaşçı (YTS) sorununa karşı da önemli tedbirler hayata geçirilirken, havalimanı ve otobüs terminallerinde kurulan Risk Analiz Grupları tarafından Şubat 2016'dan bu yana 7 bin 500 yabancı kontrol edildi, 5 bin 734 yabancı mülakata alındı ve bunlardan bin 745'inin Türkiye'ye girişine izin verilmedi.

192 KİLOMETRELİK DUVAR

Güvenlik güçlerinin son dönemde yürüttüğü operasyonlar çerçevesinde DEAŞ ile ilişkileri nedeniyle yarısı yabancı uyruklu olmak üzere 2 bin 500 civarında kişi gözaltına alındı. Suriye sınırına yapılan 192 kilometrelik duvarın 93 kilometrelik kısmı tamamlandı. 375.6 kilometre hendek kazıldı, 153,3 kilometre dikenli tel örgü çekildi. 422 bin 630 metre boyunca 50 metre arayla sınır aydınlatması yerleştirildi, 79 bin 500 kilometre toprak set yapıldı. Böyle hem ülke içinde hem de sınırlarımızda güven ve huzurun sağlanması için atılan adımların olumlu sonuçları gün yüzüne çıktı.

■ BETÜL USTA